Media: Real wycofuje się z walki o gwiazdę. Było za drogo

Karim Benzema w Realu Madryt grał od 2009 roku i w ostatnich sezonach był zdecydowanym liderem, najlepszym strzelcem i kapitanem zespołu. Jego era dobiegła jednak końca i prezydent klubu Florentino Perez musi szukać napastnika, który zastąpi Francuza. Hiszpańskie media informowały o kilku kandydatach, wśród których byli m.in. czołowi napastnicy angielskiej Premier League. Z jednego z nich już zrezygnowano. Przynajmniej na razie.

Real Madryt rezygnuje z hitu transferowego. Transakcji z Chelsea raczej nie będzie

Głównym kandydatem do dołączenia do Realu był Harry Kane, ale hiszpańskie i angielskie media informowały także o możliwości kupienia Kaia Havertza z Chelsea. Ofensywny pomocnik jest niezwykle uniwersalny i może także zajmować miejsce na "dziewiątce". Londyńczycy byli skłonni sprzedać zawodnika i oba kluby miały prowadzić wstępne negocjacje.

Kolejna gwiazda Realu dostała ofertę z Arabii. Propozycję otrzymali również inni jego rodacy

Wśród nich ustalono pierwotną cenę za Niemca i okazuje się, że dla Realu jest ona zbyt duża. Fabrizio Romano informuje, że Chelsea zażądała 60 milionów euro i bonusów. Madrytczycy po usłyszeniu warunków mieli zdecydowanie zrezygnować i ich zainteresowanie znacznie spadło.

Florentino Perez i jego współpracownicy nie wykluczają jednak powrotu do negocjacji w dalszej fazie okna transferowego. Ich warunkiem miałby jednak być spadek ceny 24-latka, co wydaje się niezbyt realne. Wygląda na to, że Havertz nie był dla Realu Madryt pierwszym wyborem, ale pozostaje wśród opcji rezerwowych. W tym sezonie zdobył dziewięć goli i zaliczył asystę w 43 meczach, co nie jest imponującym wynikiem. Warto wspomnieć, że w 2020 roku Chelsea płaciła za niego 80 milionów euro Bayerowi Leverkusen.

"Pragnienie Pereza silniejsze niż kiedykolwiek". Real może zaryzykować z megatransferem

Oprócz Kane'a i Havertza Real Madryt ma obserwować również sytuację Joselu z Espanyolu i Richarlisona z Tottenhamu. Wydaje się, że transfer 33-letniego Hiszpana, który w minionym sezonie LaLiga zdobył 16 goli, byłby niezłą opcją i pozwolił poczekać kolejny rok na Kyliana Mbappe lub Erlinga Haalanda.