FC Barcelona chce sprowadzić napastnika. Ma uczyć się od Lewandowskiego

Robert Lewandowski ma za sobą kapitalny pierwszy sezon w barwach FC Barcelony. Polak został królem strzelców ligi hiszpańskiej i wraz z FC Barceloną świętował wygranie LaLiga. Łącznie rozegrał 46 meczów, w których zdobył 33 gole i zaliczył osiem asyst. Przez cały sezon był jedynym nominalnym napastnikiem w drużynie Xaviego i w przypadku jego nieobecności Barcelona miała problem ze zdobywaniem goli. Rozwiązanie ma przynieść letni transfer Katalończyków.

Cudowny 18-latek trafi do FC Barcelony. Ma uczyć się gry od Roberta Lewandowskiego

Według "Mundo Deportivo" nowym napastnikiem FC Barcelony ma zostać Vitor Roque. 18-latek obecnie reprezentuje barwy Athletico Paranaense i jest uważany za jeden z największych talentów brazylijskiego futbolu. W tym sezonie rozegrał 26 meczów, w których zdobył dziesięć goli i zaliczył pięć asyst. Może grywać również na pozycji skrzydłowego po obu stronach boiska.

Barcelona musi się śpieszyć. Utalentowany 18-latek tylko za 20 mln euro

W drużynie Xaviego miałby jednak pełnić funkcję zmiennika Lewandowskiego, a w przyszłości stać się jego następcą. "Postawiono na młodego piłkarza, który robi wielkie postępy. Może bardzo rozwinąć się u boku polskiego napastnika" - czytamy w hiszpańskiej prasie.

Kolejna gwiazda Realu dostała ofertę z Arabii. Propozycję otrzymali również inni jego rodacy

Jeszcze w maju portal goal.com informował, że Barcelona jest gotowa wyłożyć na 18-latka około 45 milionów euro. Kataloński "Sport" przekazuje jednak, że Athletico Paranaense wyceniło Roque na 30 milionów plus bonusy i to za tyle miałby trafić do mistrzów Hiszpanii. Wcześniej jednak władze Barceloby muszą uzyskać takie środki poprzez sprzedaż kilku piłkarzy. Wśród nich wymienia się m.in. Ansu Fatiego, Ferrana Torresa i Francka Kessiego.

Trener Xavi i jego współpracownicy mieli wyrazić już zgodę na transfer Vitora Roque, a napastnika szczególnie obserwowali Mateu Alemany i Deco z pionu sportowego. Jeśli operacja nie uda się tego lata, to Brazylijczyk ma być głównym celem transferowym w kolejnych okienkach.