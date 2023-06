Barcelona musi się śpieszyć. Utalentowany 18-latek tylko za 20 mln euro

Po fiasku transferowym z powrotem Leo Messiego, Barcelona może przerzucić siły oraz finanse na inne cele, zwłaszcza że zespół potrzebuje wzmocnień. Priorytetem dla trenera Xaviego Hernandeza jest pozycja defensywnego pomocnika, który zastąpi odchodzącego Sergio Busquetsa, ale władze klubu nalegają na transfer prawego obrońcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek mistrzynią Roland Garros trzeci raz w karierze! Niesamowicie emocjonujący finał

Barcelona chce 18-latka. Pomoże spadek jego drużyny

W zeszłym sezonie rolę podstawowego zawodnika na tej pozycji odgrywał Jules Kounde, lecz Francuz jest nominalnym stoperem i to na środku defensywy czuje się najlepiej. Jego zmiennikiem był Sergio Roberto, a zabezpieczeniem miał być Hector Bellerin, lecz były gracz Arsenalu okazał się całkowitym niewypałem i opuści klub po raptem pół roku.

Cel transferowy FC Barcelony zabrał głos ws. swojej przyszłości. Króciutko

Ze względu na ograniczone finanse Barcelona musi szukać opcji ekonomicznych. Według "SPORT" jednym z nazwisk, które pojawiły się w rozmowach na Camp Nou, jest Ivan Fresneda z Realu Valladolid. To 18-letni prawy obrońca, który w poprzednim sezonie zagrał w 25 meczach.

Klub należący do Brazylijczyka Ronaldo spadł do Segunda Division, ale piłkarz zaprezentował się z dobrej strony, a jego młody wiek tylko wzmacnia zainteresowanie jego usługami. Agent Fresnedy zdradził, że o jego sytuację latem pytało aż 30 klubów. Spadek Realu Valladolid otwiera im szanse, gdyż degradacja oznacza, że klauzula nastolatka spadła do 20 mln euro. To nie jest kwota wygórowana dla ekip z Premier League, które pytały o zawodnika. Były to m.in. Arsenal czy Newcastle United. Zainteresowanie wyrażał również Milan i Atletico.

FC Barcelona finalizuje pierwszy transfer. Lewandowski zagra z "Potworem"

Spore zainteresowanie piłkarzem sprawia, że Barcelona musi działać szybko, a kwota, którą trzeba wyłożyć, wydaje się atrakcyjna i niekoniecznie przekracza możliwości klubu z Camp Nou. Dla samego 18-latka taki ruch również wydawałby się logiczny, aby w tak młodym wieku jeszcze grać w swojej ojczyźnie.