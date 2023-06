Lewandowski był nim "zmęczony". Teraz niechciany zawodnik może odejść z Barcelony

Ferran Torres trafił do FC Barcelony z Manchesteru City zimą 2022 roku za 55 milionów euro. Hiszpan nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Miniony sezon nie był dla niego zbyt udany. Co prawda rozegrał 45 meczów, ale tylko w 18 z nich wyszedł w wyjściowym składzie. Jego dorobek strzelecki również nie wygląda imponująco. Zdobył zaledwie siedem bramek i dorzucił do tego trzy asysty.

Ferran Torres może opuścić FC Barcelonę

W mediach regularnie pojawiają się informację, że Torres może opuścić FC Barcelonę. Teraz do tego tematu wraca "Mundo Deportivo". Zdaniem dziennikarzy ekipa z Katalonii zamierza sprzedać Hiszpana, ponieważ zmaga się z problemami finansowymi i potrzebuje dochodów, a także musi zmniejszyć budżet płacowy. Źródło dodaje, że działacze oczekują za napastnika około 40 milionów euro.

Ferran Torres mógł opuścić FC Barcelonę już zimą. Wówczas Newcastle złożyło za niego ofertę w wysokości 60 milionów euro. Ostatecznie do transferu jednak nie doszło. Hiszpanie twierdzą jednak, że odejście zawodnika jest teraz dla klubu priorytetem. Dziennikarze uważają również, że w przypadku sprzedaży Torresa, FC Barcelona będzie chciała ściągnąć w jego miejsce Yannicka Carrasco z Atletico Madryt. Belg e minionym sezonie rozegrał 44 mecze, w których strzelił 10 goli i zaliczył pięć asyst. Miałby kosztować około 16 milionów euro.

Konflikt w szatni. Torres nie dogaduje się z Lewandowskim

Brak formy i chęć zarobku to nie muszą być jedyne powody, przez które Torres może opuścić FC Barcelonę. Na początku tego roku "El Nacional" podał, że Hiszpan nie dogaduje się z władzami klubu oraz piłkarzami. Jednym z nich ma być Robert Lewandowski. "Polak stał się jego głównym przeciwnikiem. Lewandowski jest już nim po prostu zmęczony. Całkowicie nie potrafi się porozumieć z Ferranem na boisku" - czytamy.