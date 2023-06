Cel transferowy FC Barcelony zabrał głos ws. swojej przyszłości. Króciutko

Od pewnego czasu wiadomo było, że Sergio Busquets odejdzie po sezonie z FC Barcelony. W związku z tym działacze klubu poszukują jego następcy. Ich wybór padł na Martina Zubimendiego z Realu Sociedad. Hiszpańskie media donosiły, że transfer pomocnika do stolicy Katalonii jest bardzo blisko sfinalizowania. FC Barcelona musi się jednak liczyć z wydatkiem w wysokości 60 milionów euro.

Martin Zubimendi zabrał głos ws. przyszłości. Jasny komunikat

Rzeczywistość okazuje się jednak zupełnie inna. Do tematu transferu odniósł się sam Zubimendi. Zawodnik w jasny sposób dał znać, że obecnie nie interesuje go transfer do FC Barcelony. - Przejęcie numeru cztery po Asierze Illarramendim motywuje mnie bardziej, niż przejęcie "piątki" po Sergio Busquetsie - powiedział w rozmowie z Diario Vasco.

Asier Illarramendi jest żywą legendą Realu Sociedad. Jest wychowankiem tego klubu i rozegrał w jego barwach łącznie 253 mecze, w których strzelił 11 goli i zaliczył 17 asyst. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca i jest już pewne, że nie zostanie on przedłużony. Martin Zubimendi podobnie jak Illarramendi wychował się w szkółkach Realu Sociedad. Jego słowa nie są zatem zaskakujące. 24-letni pomocnik ma za sobą udany sezon. Rozegrał 44 mecze, w których strzelił jednego gola i zaliczył cztery asysty.

Wysoka aktywność FC Barcelony na rynku transferowym

Martin Zubimendi to nie jedyny zawodnik, który jest łączony z FC Barceloną. Ostatnio media podawały, że do ekipy z Katalonii może trafić Joshua Kimmich. Zdaniem "Mundo Deportivo", pomocnik ma naciskać na przenosiny do Hiszpanii.Ponadto wiele mówi się także o finalizacji transferu Ilkaya Guendogana.