Oddala się wizja Messiego w Barcelonie. Powazne komplikacje. A konkurencja nie śpi

Od niedawna wiadomo już, że Leo Messi nie przedłuży kontraktu z PSG i odejdzie z klubu. W związku z tym pojawiło się wiele informacji na temat jego powrotu do FC Barcelony. Doniesienia te potwierdził również ojciec piłkarza. - Leo chce wrócić do FC Barcelony - powiedział po spotkaniu z Joanem Laportą. Ściągnięcie zawodnika będzie jednak bardzo trudne.

REKLAMA

Zobacz wideo Pobili go na meczu B-klasy. "Siła ataku była na tyle duża, że odleciałem kawałek"

Transfer Messiego się komplikuje. FC Barcelona może mieć problemy z rejestracją

Ostatnio La Liga zatwierdziła plan rentowności FC Barcelony. Klubowi wciąż brakuje 250 milionów euro, aby nie złamać przepisów Financial Fair Play i w związku z tym może inwestować jedynie 40 proc. oszczędności. Hiszpański "Sport" donosi, że działacze katalońskiego klubu mają zamiar przedstawić Messiemu oficjalną ofertę, ale nie będą mogli mu zagwarantować, że zostanie od razu zarejestrowany. Wszystko przez wspomniane wyżej ograniczenie inwestowania.

Media: Gigant ruszył po Neymara. Rozmowy rozpoczęte

Zdaniem dziennikarzy taka sytuacja nie podoba się Messiemu, który chce jak najszybciej wyjaśnić swoją przyszłość, a FC Barcelona potrzebuję czasu. Ekipie z Katalonii z pewnością pomogłaby sprzedaż kilku piłkarzy lub dochód z umów sponsorskich. Klub zapewnia jednak, że uda się załatwić wszystkie formalności. "Krótko mówiąc obie strony chcą tego samego. Czas wszystko zweryfikuje" - czytamy w tekście.

Gwiazda Krasnodaru wspomina Krychowiaka. I to jak. "Nagle podszedł i zabrał mi piłkę"

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Nie tylko FC Barcelona. Klub z MLS również planuje transfer Messiego

FC Barcelona nie jest jedynym klubem, do którego może trafić Leo Messi. Jeszcze niedawno wiele mówiło się o jego transferze do Al-Hilal. Zdaniem The Athletic Argentyńczyk nie planuje jednak przenosin do Arabii Saudyjskiej. Dziennikarze dodają, że w grze pozostał jeszcze Inter Miami, który ustala już szczegóły transferu.

Leo Messi w minionym sezonie był w dobrej dyspozycji. Rozegrał 41 meczów, w których strzelił 21 goli i zaliczył 20 asyst. Z PSG sięgnął po mistrzostwo Francji. W grudniu wygrał także mundial wraz z reprezentacją Argentyny.