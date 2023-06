Przewrót w życiu Lewandowskich. Podjęli trudną decyzję. "Zdecydowaliśmy z mężem"

Przed niedawno zakończonym sezonem Robert Lewandowski przeniósł się z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Transfer był dobrą decyzją Polaka, który już w pierwszym roku w nowym klubie sięgnął po mistrzostwo kraju. W rozgrywkach La Ligi strzelił 23 gole i dzięki temu został również królem strzelców.

Robert i Anna Lewandowscy podjęli decyzję ws. opieki nad dziećmi

Przeprowadzka do Barcelony była sporym wyzwaniem dla rodziny Lewandowskich. Po latach spędzonych w Monachium przenieśli się do zupełnie innego kraju i proces aklimatyzacji w nowym miejscu mógł być problematyczny. Rzeczywistość okazała się jednak inna i oboje świetnie odnajdują się w stolicy Katalonii. Zmiana miejsca zamieszkania była również zupełnie nowym doświadczeniem dla ich córek - Klary i Laury. Z tego powodu Anna i Robert starają się poświęcać im jak najwięcej czasu, a żona piłkarza regularnie publikuje na Instagramie wspólne zdjęcia. Ostatnio poinformowała, że razem z mężem podjęli decyzję o zmianie w sprawowaniu opieki nad córkami.

"Nie wiem, czy też tak macie mamuśki... ale zdecydowaliśmy z moim mężem, że będziemy czasem spędzać czas osobno z dziewczynkami. On z jedną, ja z drugą. Uważam, że to totalnie dobrze na nie wpływa, doceniają czas z rodzicem, potrafią zatęsknić za sobą i są... znacznie grzeczniejsze" - napisała na Instagramie.

Lewandowski udał się do Japonii

Robert Lewandowski nie zakończył jeszcze sezonu. Napastnik udał się wraz z FC Barceloną do Japonii, gdzie drużyna rozegra mecz towarzyski z Vissel Kobe. Będzie to szczególne starcie dla Andresa Iniesty, który przez wiele lat występował w klubie z Katalonii. Ostatnio był piłkarzem właśnie Vissel Kobe, ale od nowego sezonu zmieni otoczenie. Spotkanie FC Barcelony z japońskim zespołem odbędzie się we wtorek o godzinie 12:30.