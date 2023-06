Leo Messi chce zakończyć transferową sagę. "Ostatnia szansa"

Wchodzimy w decydujący czas, który pokaże, do jakiego klubu trafi Leo Messi. Argentyńczyk po dwóch latach opuszcza PSG po nieprzedłużeniu umowy i teraz ma trzy najbardziej prawdopodobne opcje do wyboru. Pierwsza zakłada przejście do saudyjskiego Al-Hilal, w których może zarobić kilkaset milionów euro rocznie, druga to amerykański Inter Miami, a trzecia to powrót po dwóch latach do FC Barcelony.

FC Barcelona będzie w stanie zakontraktować Leo Messiego, ale dopiero w najbliższych tygodniach

W poniedziałek doszło nawet do spotkania Jorge Messiego, z prezesem Barcelony, Joanem Laportą. - Leo chce wrócić do FC Barcelony - poinformował ojciec 35-latka, co wzbudziło wiele optymizmu wśród kibiców klubu, że dojdzie do wymarzonego powrotu.

Jednak kolejne godziny przyniosły nowe informacje, które nieco tonują nastroje. "Mundo Deportivo" poinformowało, że Messi oraz Barcelona "dają sobie ostatnią szansę na osiągnięcie porozumienia". Głównym problemem ciągle jest aspekt ekonomiczny i konieczność sprzedaży kilku zawodników w celu zmniejszenia wydatków, żeby móc zarejestrować nowych zawodników. A to proces, który może potrwać. Gazeta podkreśla, że Messi nie zamierza czekać, a chce jak najszybciej rozstrzygnąć kwestię wyboru nowego klubu.

"Barcelona wierzy, że jeśli Messi poczeka trochę dłużej, to będzie w stanie podpisać z nim umowę nie w najbliższych dniach, ale tygodniach. Jeśli Leo wróci, przybycie Guendogana oddali się (nie oznacza, że jest wykluczone). Plan marzeń zakłada zobaczenie Messiego otwierającego nowe Camp Nou" - to z kolei informacje przekazane przez dziennikarza Toniego Juanmartiego, który w poniedziałek, jako pierwszy informował o spotkaniu Jorge Messiego z Joanem Laportą.

Leo Messi jest zmęczony całą sytuacją i chce szybko podjąć decyzję ws. wyboru nowego klubu

"Jeśli Barcelona nie sprzeda piłkarzy w trybie pilnym, nie można dać gwarancji, jakiej chce środowisko Leo Messiego. Klub musi działać bardzo szybko, aby w ciągu najbliższych godzin lub dni sprzedać piłkarzy" - przekazał Gerard Romero z kanału Jijantes, co tylko pokazuje, że zawodnikowi zależy na czasie.

Potwierdzają to doniesienia innego dziennikarza z tego kanału, Carlosa Monforta. Według jego relacji najbliższe godziny będą kluczowe dla całej sprawy, a decyzja zbliża się nieuchronnie. Argentyńczyk ma być zmęczony całą sytuacją i odczuwa dużą presję po wyczerpujących dwóch latach w PSG. Dlatego według Monforta ostateczna decyzja może zapaść w najbliższych kilkunastu godzinach.