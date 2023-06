Zdjęcie Lewandowskiego rozzłościło Ukraińców. "Dziwne zachowanie"

Robert Lewandowski musi uważać, obok kogo staje. Ostatnio polski napastnik wybrał się na tor Formuły 1, by z bliska obserwować kwalifikacje do Grand Prix Hiszpanii. Zdjęcia z tamtego wydarzenia momentalnie trafiły do sieci. Na ich widok potwornie obruszyli się Ukraińcy, bo w towarzystwie Lewandowskiego dostrzegli znanego Rosjanina.

