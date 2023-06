Niezwykłe. Wolał wielki klub i obniżkę pensji niż dziesiątki milionów od Saudów

Real Madryt jedynie zremisował 1:1 z Athletikiem Bilbao w ostatniej kolejce La Liga, ale to wystarczyło, by wywalczyć wicemistrzostwo Hiszpanii. Tym samym drużyna Carlo Ancelottiego zakończyła sezon z dwoma trofeami - Pucharem Króla oraz klubowym mistrzostwem świata. Zabrakło jednak najważniejszego, triumfu w Lidze Mistrzów, co należy uznać za spore rozczarowanie. Nic dziwnego, że latem dojdzie do sporej rewolucji w kadrze. Już teraz wiadomo, że z drużyną pożegna się aż czterech zawodników, w tym lider, Karim Benzema. Są jednak i dobre wieści dla kibiców Realu.

Luka Modrić podjął decyzję ws. przyszłości. Zostaje. Odrzucił lukratywną ofertę

Jak donoszą dziennikarze "Relevo", Luka Modrić zdecydował się kontynuować karierę w zespole wicemistrzów Hiszpanii. Kontrakt Chorwata obowiązuje do końca czerwca 2023 roku, i zdaniem mediów, już niedługo zostanie przedłużony o kolejne 12 miesięcy. Dodatkowo piłkarz zgodził się na obniżkę pensji. Obecnie inkasuje 12,5 mln euro netto za sezon.

Co więcej, pomocnik miał odrzucić lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Już w kwietniu informowano, że jest kuszony dwuletnim kontraktem, na mocy którego mógłby zarobić 50 mln euro. Ostatecznie piłkarz nie przystał na tę ofertę. Tym samym Modrić nie podzieli losu kolegi z drużyny, Benzemy, który zdaniem mediów, miał już podpisać kontrakt z Al-Ittihad, wart 100 mln euro.

Real Madryt szykuje się na rewolucję

Pozostanie Modricia w Madrycie to dobra informacja w obliczu wielkich rewolucji. Klub pożegnał już Marco Asensio, Edena Hazarda, Mariano Diaza i wspomnianego Benzemę. Waży się też przyszłość Toniego Kroosa, którego kontakt kończy się 30 czerwca 2023 roku. Jak na razie nie poinformowano o jego przedłużeniu.

Real ma także gotowy plan letnich transferów. Na szczycie listy znajduje się Jude Bellingham. Angielski pomocnik ma kosztować około 100 milionów euro. Blisko Santiago Bernabeu jest również Fran Garcia. W kręgu zainteresowania znalazł się też Harry Kane, który miałby docelowo zastąpić Benzemę na środku ataku.

Luka Modrić trafił do madryckiej ekipy w sierpniu 2012 roku za 35 mln euro z Tottenhamu. Od tej pory wystąpił w 488 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 37 goli i zanotował 77 asyst. Zdobył m.in. pięć pucharów Ligi Mistrzów, trzy mistrzostwa Hiszpanii czy cztery Superpuchary kraju.