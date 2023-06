Oto plan Barcelony. Hit! Już zacierają ręce

32 gole i 35 bramek - tak prezentuje się dwuletni bilans Leo Messiego w Paris Saint Germain, gdzie rozegrał 75 meczów. Choć liczby 35-latka są imponujące, to jednak gorsze od tych z Barcelony. No i przede wszystkim nie zapewnił paryżanom upragnionego triumfu w Lidze Mistrzów. Zdobył tylko dwa mistrzostwa Francji oraz jeden Superpuchar kraju. Oczekiwania były większe, skoro nowym partnerem Kyliana Mbappe i Neymara został najlepszy piłkarz wszech czasów. 30 czerwca wygasa umowa Messiego, więc codziennie się o nim plotkuje.

REKLAMA

Zobacz wideo Pudzian zaczął bić Pumbę. "O skubany"

Haaland zdeklasował Lewandowskiego i całą resztę. Tak nisko Polak nie był od lat

Najwięcej plotkuje się o saudyjskim Al-Hilal, które oferuje mu gigantyczne zarobki. Większe od Karima Benzemy, przyszłego napastnika Al Ittihad, który ma zarabiać nawet 200 milionów euro rocznie. Messiego kusi też Barcelona, dla której zagrał 778 razy i strzelił 672 goli.

"Revelo": Powrót Messiego jest finansowo wykonalny

- Barcelony szuka oszczędności i jest na dobrej drodze, aby tyle zaoszczędzić, by mieć wystarczająco pieniędzy na powrót Messiego. Powrót Leo jest znacznie bliższy niż początkowo sądzono - czytamy w artykule. W jaki sposób Barca zaoszczędzi?

Koniec kariery Pique

Sprzedaż Griezmanna do Atletico

Odejście Jordiego Alby i Sergio Busquetsa

"Revelo" pisze, że Barcelonie udało się już zaoszczędzić około 40 milionów euro, a Messiemu ma zaproponować około 25 mln euro rocznie. A że ma także inne wydatki, to pewnie poświęci Ansu Fatiego, którego może sprzedać.

A może MLS?

Do gry wkroczył też Inter Miami. Jak przekazał Gaston Edul z telewizji TyC Sports, amerykański zespół złożył już nawet oficjalną ofertę Messiemu. Choć propozycja ma być mniej atrakcyjna pod względem finansowym niż w przypadku Al-Hilal, to mogłaby przyczynić się do wypromowania mundialu w 2026 roku, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Dodatkowo według niektórych doniesień Messi od paru lat ma już dom w Miami, co może przemawiać za tym transferem. Ostateczną decyzję Argentyńczyka poznamy w najbliższych dniach.