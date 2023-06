Haaland zdeklasował Lewandowskiego i całą resztę. Tak nisko Polak nie był od lat

Robert Lewandowski w ostatnich latach przyzwyczaił wszystkich do częstego strzelania goli. W dwóch poprzednich sezonach miał na koncie kolejno 41 i 35 bramek w Bundeslidze (wówczas grał jeszcze w Bayernie Monachium) i dzięki temu sięgał po Złoty But, który przyznawany jest najlepszemu strzelcowi w ligach zrzeszonych w UEFA. Przy ustalaniu kolejności pod uwagę brany jest współczynnik, który w przypadku lig top 5 (Serie A, La Liga, Premier League, Bundesliga i Ligue 1) wynosi 2.

Oto klasyfikacja Złotego Buta. Lewandowski najgorzej od lat

W bieżącym sezonie Lewandowski był w dobrej dyspozycji i rozgrywki La Liga zakończył z dorobkiem 23 goli. Dzięki temu został królem strzelców. Nad drugim Karimem Benzemą miał cztery trafienia przewagi. Mimo to w klasyfikacji Złotego Buta zajmuje dopiero siódme miejsce i na pewno nie zdobędzie tej nagrody po raz trzeci z rzędu. Co więcej, to najgorsza pozycja Polaka od 2015 roku, kiedy to plasował się na 23. miejscu. W każdym kolejnym sezonie znajdował się w czołówce zestawienia.

Tak wygląda ostateczna tabela Serie A. Będzie nietypowy baraż z udziałem Polaków

W tym sezonie nagrodę wygra Erling Haaland. Norweg był w kapitalnej formie i strzelił aż 36 goli, bijąc rekord Premier League. Na drugim miejscu znalazł się Harry Kane z 30 bramkami na koncie, a podium zamknął Kylian Mbappe. Francuz pokonywał bramkarzy w Ligue 1 - 29 razy.

Złoty But. Oto jak wygląda zestawienie najlepszych strzelców w Europie: