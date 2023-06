Stanowczy apel Xaviego do władz Barcelony. "Decydujący tydzień"

Xavi Hernandez ma za sobą pierwszy pełny sezon w roli trenera FC Barcelony. Katalończyk objął zespół w listopadzie 2021 roku, ale w tamtych rozgrywkach nic nie udało się jego drużynie wygrać. Za to w zakończonym w niedzielę sezonie 2022/2023 Barcelona sięgnęła po mistrzostwo oraz Superpuchar Hiszpanii. Jednocześnie nie brakowało rozczarowania w europejskich pucharach i najpierw trzeciego miejsca w grupie Ligi Mistrzów, a potem odpadnięcia w 1/16 Ligi Europy z Manchesterem United.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy spotkania z Lewandowskim. "Bardzo mnie to uderzyło"

Barcelona pomogła utrzymać się Celcie. Klub Ronaldo spada z La Liga

Xavi apeluje o wzmocnienia, żeby móc rywalizować w europejskich pucharach

To właśnie na potrzebę wzmocnień kadry w kontekście europejskich pucharach zwracał uwagę Xavi po przegranym 1:2 meczu z Celtą Vigo w 38. kolejce La Liga. - Mamy za sobą wspaniały sezon, ale musimy dokonać wzmocnień, aby walczyć o wszystkie tytuły i rywalizować w Europie. Tam musimy zrobić krok do przodu i potrzebujemy po dwóch nowych graczy do każdej formacji.

- Ten tydzień jest decydujący w kwestii tego, kogo będziemy mogli sprowadzić i podpisać, żeby móc konkurować w europejskich pucharach. Ostatnim krokiem do walki o wszystko jest odpowiednie wzmocnienie drużyny - dodawał szkoleniowiec FC Barcelony, w kontekście planu finansowego, który musi zatwierdzić La Liga, żeby klub mógł dokonać transferów.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Lewandowski jeszcze nie skończył sezonu. Leci do Japonii

Xavi został również zapytany o przyszłość takich piłkarzy, jak Ansu Fati, Ferran Torres, czy Franck Kessie, którzy według mediów mogą opuścić klub w letnim okienku transferowym. - Nie wiem, czy to był ostatni mecz dla niektórych zawodników. To będzie zależało od tego tygodnia, który będzie decydujący. Jesteśmy gotowi na wszystko, ale to będzie kluczowy tydzień, aby dowiedzieć się, na czym stoimy - stwierdził.

W ostatnich dniach trener FC Barcelony zdradził, że głównym celem jest powrót Leo Messiego oraz zakontraktowanie defensywnego pomocnika w miejsce Sergio Busquetsa, który odchodzi z klubu.