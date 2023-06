Lewandowski jeszcze nie skończył sezonu. Leci do Japonii

Choć Barcelona przegrała aż trzy z ostatnich czterech spotkań, to i tak zdobyła mistrzostwo Hiszpanii. I to z 10 punktową przewagą nad Realem Madryt. W 38. kolejce La Ligi Barca przegrała 1:2 z Celtą Vigo, która dzięki zwycięstwu utrzymała się w lidze. Tym razem Robert Lewandowski gola nie strzelił, ale i tak został królem strzelców z 23. bramkami. A co teraz czeka Barcę i Polaka?

Barcelona poinformowała, że zespół wyruszy na sparingi do Japonii, wylatując bezpośrednio z Vigo. Chodzi o starcie z Vissel Kobe. To będzie szczególne spotkanie dla Andresa Iniesty, który jest żywą legendą Barcelony i jednym z najlepszych pomocników w historii. Obecnie reprezentuje właśnie barwy japońskiego klubu, aczkolwiek w następnym sezonie będzie grał w nowym klubie.

Iniesta zaczynał w drużynach juniorskich, a jego licznik zatrzymał się na 674 meczach. W tym czasie wygrywał m.in. cztery puchary Ligi Mistrzów, dziewięć mistrzostw Hiszpanii czy trzy Klubowe Mistrzostwa Świata.

Do Japonii wyruszy też Lewandowski

Polak znalazł się na liście powołanych na letni sparing. Towarzyskie starcie Barcy nie przeszkodzi reprezentacji Polski, jeśli Lewandowski nie dozna żadnej kontuzji. A to dlatego, że Biało-Czerwonych czeka towarzyski sparing z Niemcami dopiero 16 czerwca. Mecz o punkty, w ramach eliminacji do Euro 2024, zagramy cztery dni później z Mołdawią.

Mecz Barcy z Vissel odbędzie się we wtorek o godz. 12:30.