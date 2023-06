Barcelona Lewandowskiego jak Guardioli i Messiego. Co za wyczyn. Drugi od 30 lat

FC Barcelona w niedzielny wieczór zakończyła granie w sezonie 2022/2023. Piłkarze Xaviego Hernandeza w 38. kolejce La Liga zmierzyli się na wyjeździe z Celtą Vigo. Gospodarze z Galicji wygrali 2:1, dzięki czemu udało im się utrzymać w najwyższej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii. Chociaż dla piłkarzy z Barcelony była to trzecia porażka w czterech ostatnich meczach od momentu zapewnienia sobie mistrzostwa Hiszpanii, to nie przeszkodziło to w osiągnięciu historycznego wyniku.

Robert Lewandowski i FC Barcelona powtórzyli wyczyn drużyny Pepa Guardioli sprzed 13 lat

FC Barcelona w zakończonym już sezonie zdobyła dwa trofea drużynowe - Superpuchar Hiszpanii oraz wspomniane mistrzostwo La Liga, które wróciło do stolicy Katalonii po czterech latach. Jednak poza tym udało się wypełnić cel stawiany przez szkoleniowca, którym były trofea indywidualne dla Roberta Lewandowskiego i Marca-Andre ter Stegena.

Polski napastnik w debiutanckim sezonie na hiszpańskich boiskach został królem strzelców z 23 bramkami, wyprzedzając Karima Benzemę (19) czy Joselu (16). Jednocześnie bramkarz Barcelony sięgnął po Trofeo Zamora dla najlepszego bramkarza, który zanotował najniższą średnią straconych bramek w danych rozgrywkach. Niemiec wpuścił 18 bramek i zanotował 26 czystych kont.

Bieżący sezon był drugim w ostatnich 30 latach, gdy jeden zespół sięgnął po tytuł mistrzowski, Trofeo Pichichi (dla najlepszego strzelca) oraz Zamora. Ostatni raz ta sztuka również udała się FC Barcelonie w sezonie 2009/2010, gdy drużyna Pepa Guardioli wygrała ligę, królem strzelców został Leo Messi, a najlepszym bramkarzem był Victor Valdes.

W sumie Robert Lewandowski dla Barcelony zdobył w tym sezonie 33 bramki w 45 spotkaniach. Zaliczył do tego osiem asyst we wszystkich rozgrywkach.