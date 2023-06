Tak wygląda ostateczna tabela La Liga. Dla kogo puchary? Poznaliśmy spadkowiczów

Już kilka tygodni temu FC Barcelona zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. Pomimo tego, piłkarze Xaviego z pewnością chcieli korzystnie zakończyć tego sezon, a na dodatek jeszcze bardziej powiększyć przewagę nad Realem Madryt. W czołówce tabeli praktycznie większość lokat była już wiadoma, natomiast wciąż ważyły się losy utrzymania w rozgrywkach LaLiga.

REKLAMA

Zobacz wideo Pudzian zaczął bić Pumbę. "O skubany"

FC Barcelona mistrzem Hiszpanii. Katastrofa Atletico Madryt. Valladolid żegna się z LaLiga

Najważniejszym pytaniem przed meczami 38. kolejki było to, kto zostanie wicemistrzem Hiszpanii. Miały na to szanse oba zespoły z Madrytu - Atletico oraz Real. Kiedy piłkarze Diego Simeone prowadzili już w starciu z Villarrealem 2:1, byli o krok od drugiego miejsca w tabeli. Real przegrywał przecież wtedy z Athletikiem Bilbao 0:1 i nic nie wskazywało na to, że może jeszcze odwrócić losy meczu. W 72. minucie wyrównującą bramkę zdobył jednak żegnający się z Santiago Bernabeu Karim Benzema. Ponadto czerwoną kartką w meczu Villarreal - Atletico zobaczył Axel Witsel. W doliczonym czasie gry napastnik Villarrealu Jorge Pascual strzelił gola 2:2 i przez to finalnie piłkarze Carlo Ancelottiego zostali wicemistrzami kraju.

FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w podstawowym składzie chciała przypieczętować mistrzostwo Hiszpanii, a jedynie doznała przykrej porażki na koniec sezonu w starciu z Celtą Vigo (1:2). Dużo lepiej pokazała się za to Osasuna, która pokonała Gironę 2:1 po dublecie Chorwata Ante Budimira. Tym samym zapewniła sobie siódme miejsce w tabeli, gwarantujące jej grę w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy.

Zalewski z kolejnym golem w Serie A. I to jakim! Naraził się Polakom [WIDEO]

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Dużo ciekawiej było w dole tabeli. Od dawna wiadomo już było, że z LaLiga żegna się Elche oraz Espanyol. Ciągle nieznany był jednak trzeci zespół, który następny sezon spędzi w drugiej lidze hiszpańskiej. Ostatecznie rzutem na taśmę, w 86. minucie meczu z Espanyolem, Adrian Ambarba zdobył wyrównującą bramkę z rzutu karnego, która dała Almerii utrzymanie. Valladolid nie sprostał wyzwaniu i jedynie bezbramkowo zremisował z Getafe, przez co finalnie zajął 18. miejsce w tabeli i spadł do Segunda Divison.

Sensacyjne doniesienia z Włoch. Napoli chce sprowadzić trenera mistrzów Europy

Komplet wyników 38. kolejki LaLiga: