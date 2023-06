Media: Benzema podjął decyzję. To tam zagra w przyszłym sezonie. Spotkanie na szczycie

Saga transferowa z udziałem Karima Benzemy dobiegła końca. Już od kilku tygodni media donosiły, że po 14 latach Francuz opuści Real Madryt. W niedzielę te informacje potwierdził sam klub. "Real jest i zawsze będzie jego domem i życzymy mu i całej jego rodzinie wszystkiego najlepszego w tej nowej fazie życia" - czytamy w komunikacie. Tym samym niedzielny mecz z Athletikiem Bilbao będzie jego ostatnim starciem w barwach madryckiej drużyny. Z kolei oficjalne pożegnanie piłkarza nastąpi w najbliższy wtorek.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wygląda praca sędziów w niższych ligach? "Nie ma żadnych granic"

Karim Benzema trafi do Al-Ittihad? Saudyjczycy są zdeterminowani. Już lecą do Madrytu

Teraz nieco więcej informacji na temat dalszej kariery Benzemy ujawnił Toni Juanmartin. Już na dwie godziny przed oficjalnym komunikatem Realu, dziennikarz zdradził, że w przyszłym sezonie Francuz najprawdopodobniej zagra w Al-Ittihad. W przyszłym tygodniu napastnik miał udać się do Arabii Saudyjskiej, by zapoznać się ze szczegółami projektu i podpisać umowę.

Przejechali się po Piątku. Biją w niego jak w bęben. "Niezdarny, nie jest wart"

Już kilka minut później doszło do zwrotu akcji. Juanmartin poinformował, że prezydent i wiceprezes Al-Ittihad nie zamierzają czekać ani chwili dłużej i sami przylecą do Madrytu, by już w najbliższych godzinach sfinalizować transfer. Co ciekawe, na miejscu mają spotkać się nie tylko z Benzemą, ale i z Florentino Perezem.

"Sport" zdradził kulisy transferu Benzemy. Perez dał mu wolną rękę

Prezes Realu wiedział o rozmowach Francuza z saudyjskim klubem. Te, zdaniem katalońskiego "Sportu", miały rozpocząć się już na początku tego tygodnia. Benzema spotkał się w Madrycie z wysłannikiem saudyjskiego klubu i zapoznał się z ofertą, opiewającą na 200 mln euro za dwa sezony gry.

Po tej rozmowie napastnik miał zadzwonić do Pereza i poinformować go o intratnej propozycji. Poprosił też o kilka dni na podjęcie decyzji. "Prezes Realu zgodził się i zapewnił, że drzwi są dla niego cały czas otwarte. Dał mu też wolną rękę w kwestii wyjazdu do Arabii na negocjacje" - czytamy. Jak donoszą dziennikarze, Francuz szybko podjął decyzję i przystał na ofertę Al-Ittihad.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Afera w Hiszpanii. Sędzia w roli głównej. "Zamach na honor"

Benzema trafił do Realu w lipcu 2009 roku. Od tego czasu rozegrał 647 meczów, w których zdobył 353 gole i 165 asyst. Po odejściu Cristiano Ronaldo wszedł w jego buty i z powodzeniem prowadził drużynę do kolejnych zwycięstw. Razem z madryckim klubem wywalczył m.in. pięć trofeów Ligi Mistrzów, cztery mistrzostwa Hiszpanii czy też Złoty But.