FC Barcelona - Celta Vigo. Gdzie oglądać? Lewandowski gra ostatni mecz sezonu [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Tylko godziny dzielą nas od ostatniego meczu Roberta Lewandowskiego w debiutanckim sezonie w FC Barcelonie. Polski napastnik przeniósł się do stolicy Katalonii latem ubiegłego roku za 45 milionów euro z Bayernu Monachium. Z jednej strony rozgrywki przyniosły tytuł mistrzów Hiszpanii oraz Superpuchar Hiszpanii, ale jednocześnie było rozczarowanie w europejskich pucharach oraz średnia forma Lewandowskiego w drugiej części sezonu.

Robert Lewandowski zostanie królem strzelców La Liga

Chociaż 34-latek nie strzela tak dużo, jak w Bayernie Monachium, to dalej ma za sobą sezon na plus. W 45 spotkaniach zdobył 33 bramki i zanotował osiem asyst. W samej lidze strzelił 23 gole, co niemal na pewno da mu koronę króla strzelców, ponieważ drugi w klasyfikacji Karim Benzema ma 18 bramek na koncie.

Jednocześnie ostatni mecz w sezonie przeciwko Celcie Vigo będzie okazją dla napastnika na strzelenie gola rywalowi, przeciwko któremu nie trafił w jesiennej rundzie rozgrywek. Wtedy Barcelona wygrała na Camp Nou 1:0 po golu Pedriego. Teraz będzie miała też okazję pożegnać dwie legendy - Jordiego Albę i Sergio Busquetsa, dla których będą to ostatnie mecze w koszulce klubu.

FC Barcelona w niedzielny wieczór nie będzie grała o nic wyjątkowego, ponieważ już jakiś czas temu zapewniła sobie tytuł mistrzowski. Nie można tego jednak powiedzieć o Celcie Vigo. Ekipa z Galicji gra o utrzymanie i żeby nie oglądać się na wyniki na innych stadionach, to musi wygrać z Barceloną, żeby zapewnić sobie pozostanie w La Liga. Ostatnich pięć spotkań między tymi drużynami na stadionie w Vigo to jedno zwycięstwo Celty, jedno Barcelony i trzy remisy.

Celta Vigo - FC Barcelona. Gdzie oglądać mecz? Kiedy gra Robert Lewandowski? O której godzinie [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Mecz 38. kolejki La Liga między Celtą Vigo a FC Barceloną zaplanowano na niedzielę 4 czerwca o godzinie 21:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał Eleven Sports 1. Z kolei w Internecie spotkanie będzie dostępne na stronie internetowej Elevensports.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.