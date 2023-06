Oficjalnie: trzykrotny zwycięzca Ligi Mistrzów odchodzi z Realu Madryt

Marco Asensio został kupiony przez Real Madryt w lipcu 2015 roku za 3,9 mln euro z Mallorki. Sezon 2015/2016 spędził na wypożyczeniu w Espanyolu, żeby w kolejnym na dobre zająć miejsce w kadrze madryckiego klubu. Już w pierwszym sezonie pod wodzą Zinedine'a Zidane'a był ważną postacią, która przyczyniła się do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii oraz historycznej obrony Ligi Mistrzów w sezonie 2016/2017. W sumie Hiszpan spędził na Estadio Santiago Bernabeu siedem lat i odchodzi z klubu po tym, jak nie przedłużył wygasającego w czerwcu kontraktu.

Marco Asensio pożegnany przez Real Madryt. "Nigdy nie zapomnimy"

"Real Madryt pragnie wyrazić swoją wdzięczność i sympatię dla Marco Asensio, zawodnika, który bronił naszego herbu i naszej koszulki przez siedem sezonów. Przybył do Realu Madryt, gdy miał zaledwie 20 lat i udało mu się zapisać w historii naszego klubu jako część zespołu, który stworzył jedną z epok naszej historii z największymi sukcesami" - napisali "Królewscy" w oficjalnym komunikacie żegnającym Asensio.

"Nigdy nie zapomnimy jego kariery i wzorowego zachowania przez cały ten czas. Real Madryt jest i zawsze będzie jego domem. Życzymy mu i jego rodzinie powodzenia w nowym etapie" - czytamy w zakończeniu oświadczenia.

Hiszpan opublikował pożegnalne wideo w mediach społecznościowych

- Drodzy madridistas, zwracam się do was z zaciśniętym gardłem i sercem pełnym sprzecznych uczuć. Od małego Real Madryt był moją pasją, marzeniem i celem. Miałem zaszczyt uczynić to marzenie rzeczywistością przez te wszystkie wspaniałe lata - powiedział Asensio w opublikowanym nagraniu.

- Zdecydowałem się na nowy kierunek w mojej karierze w poszukiwaniu projektu, w którym będę mógł osiągnąć nowe cele - dodał zawodnik, dziękując kibicom i całego klubowi za siedem lat gry w Madrycie.

Przez siedem sezonów gry w Madrycie Marco Asensio rozegrał 285 spotkań, w których strzelił 61 bramek i zanotował 32 asysty. Z madryckim zespołem zdobył 17 trofeów - trzy Ligi Mistrzów, cztery Klubowe Mistrzostwa Świata, trzy Superpuchary Europy, trzy mistrzostwa Hiszpanii, jeden Puchar Króla i trzy Superpuchary Hiszpanii.

Ostatnią okazję na występ w koszulce Realu będzie miał w niedzielnym meczu przeciwko Athletikowi w ramach 38. kolejki La Liga. A jaki będzie kolejny klub Asensio? Według najnowszych doniesień Hiszpan od nowego sezonu przeniesie się do Francji, w której będzie bronił barw PSG.