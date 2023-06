Zwrot akcji ws. Negreiry. Możliwe przeszukanie Camp Nou

FC Barcelona od połowy lutego jest uwikłana w "aferę" związana z Jose Marią Enriquezem Negreirą, byłym przewodniczącym Komitetu Technicznego Sędziów. W latach 2001-2018 zapłaciła mu 7,3 miliona euro, rzekomo za raporty dotyczące sędziów. Obecnie sprawa jest badana przez hiszpańską prokuraturę.

Nowe ustalenia w sprawie Negreiry. Mogło dojść do prania pieniędzy

W ostatnim czasie pojawiły się nowe ustalenia. Jak podało hiszpańskie radio Cope, Gwardia Cywilna przedstawiła przed sądem wersję wydarzeń, jakoby Barcelona nie opłacała sędziów, a że miało dochodzić do prania pieniędzy. Z czasem miały one bowiem wracać do osób związanych z klubem.

Gwardia Cywilna przedstawiła wstępny raport sądowi, a ten się do niego przychylił. Ponadto poinformowano, że musi zostać przesłuchanych co najmniej 10 kolejnych osób. Sąd się na to zgodził, ale nie zamierza wzywać nikogo do składania zeznań, dopóki Gwardia Cywilna nie zakończy śledztwa. To potrwa minimum dwa miesiące.

W związku z nowym ustaleniami sąd ponownie zwrócił się do Barcelony. Zażądano, aby zarząd klubu przekazał dokumenty z okresu od 2001 roku do dziś. W przypadku odmowy dostarczenia tej "ogromnej" ilości dokumentów Gwardia Cywilna będzie mogła przeszukać Camp Nou oraz klubowe biura.

FC Barcelona może wylecieć z rozgrywek UEFA

Sprawa Negreiry jest badana nie tylko przez hiszpański wymiar sprawiedliwości, ale także UEFA. Ta prowadzi własne postępowanie i nie może wyciągnąć wobec klubu konsekwencje - może skończyć się na karze finansowej, lecz możliwe jest także wykluczenie z europejskich rozgrywek. Hiszpański dziennik "ABC" podał, że dwóch inspektorów opowiedziało się za wykluczeniem Katalończyków z nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Później niektóre media zdementowały te doniesienia, twierdząc, że nic takiego nie będzie miało miejsca.

Sprawa Negreiry będzie ciągnąć się za Barceloną zapewne jeszcze długo po zakończeniu obecnego sezonu. To nastąpi już niebawem, ostatnie spotkanie Katalończycy rozegrają w niedzielę 4 czerwca o 21:00, ich rywalem będzie walcząca o utrzymanie Celta Vigo. Relacja na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.