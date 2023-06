Xavi zdradziły plany Barcelony na letnie okno transferowe. Dwa priorytety

Nowo koronowany mistrz Hiszpanii FC Barcelona w niedzielę zakończy sezon spotkaniem z Celtą Vigo, ale sportowo wszystko jest już rozstrzygnięte, więc wszystkie myśli są już skoncentrowane na letnim oknie transferowym, w którym Katalończycy zamierzają przeprowadzić kilka istotnych ruchów, w tym powrót Leo Messiego. Więcej szczegółów podczas konferencji przedmeczowej zdradził Xavi Hernandez.

Xavi zdradza priorytety transferowe Barcy i chwali wkład Lewandowskiego

Wszystko jest uwarunkowane oczywiście możliwościami finansowymi, które w dodatku muszą zostać zaakceptowane przez władze La Liga, lecz zarząd Barcy przekonuje szkoleniowca, że może być spokojny. - Naprawdę chciałbym, żeby Leo wrócił. Wie o tym i już o nim rozmawiałem. To trochę zależy od niego. Nie mogę się doczekać i byłbym szczególnie podekscytowany, gdyby wrócił - wyznał Xavi na konferencji przedmeczowej. - Mógłby nam pomóc w wielu rzeczach, ale to bardziej jego decyzja i zrozumiem każdy scenariusz. Jako kibice Barcelony też bardzo bym tego chciał - dodał.

Argentyńczyk jest priorytetem transferowym klubu obok defensywnego pomocnika. Xavi potwierdził te informacje, lecz nie zdradził nazwisk potencjalnych kandydatów do zastąpienia Sergio Busquetsa, który latem opuści Camp Nou. Zdaniem mediów numerem jeden jest Martin Zubimendi, lecz wychowanek Realu Sociedad ma klauzulę 60 milionów euro, co mocno utrudnia sytuację. Pozostałe nazwiska to Joshua Kimmich oraz Ruben Neves, lecz wszystko zweryfikują finanse.

Szkoleniowiec Barcy w swoich wypowiedziach nawiązał również do Roberta Lewandowskiego, który w meczu z Celtą Vigo ma swój indywidualny cel. Polak ma 23 gole w La Liga i po niedzielnym spotkaniu odbierze Trofeo Pichichi dla najlepszego strzelca w lidze. - Miał świetny sezon. Odmienił drużynę. To było wspaniałe, a nie tylko gole - powiedział Xavi.

Wyjazdowe starcie FC Barcelony z Celtą Vigo w niedzielę o godz. 21:00. To ostatnia kolejka sezonu.