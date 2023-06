Zwrot ws. Messiego. Tego dnia wszystko stanie się jasne. "Wielki priorytet"

Przygoda Leo Messiego z Paris Saint-Germain dobiega końca. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2023 roku, ale już teraz wiadomo, że nie zostanie przedłużony. Te informacje potwierdził Christophe Galtier. - Miałem zaszczyt trenować najlepszego piłkarza w historii piłki nożnej. Mecz z Clermont będzie ostatnim dla Leo w barwach PSG - mówił trener paryżan. Z możliwości pozyskania Argentyńczyka za darmo chce skorzystać FC Barcelona. Na drodze stoi La Liga, ale już niedługo może dojść do finalizacji transferu.

Dziennikarz ujawnił datę możliwego zakontraktowania Messiego. Wtedy nadejdą informacje od La Liga

Jak donosi Lluis Mascaro z katalońskiego "Sportu", już we wtorek 6 czerwca powinna wyjaśnić się przyszłości Lionela Messiego. Tego dnia Barcelona ma otrzymać odpowiedź od władz La Liga w sprawie planów budżetowych mistrzów Hiszpanii. Jeśli Javier Tebas i jego współpracownicy zaakceptują propozycje Katalończyków, wówczas napastnik od razu zostanie zakontraktowany.

Dziennikarz podał też więcej szczegółów na temat warunków samej umowy. "Pozyskanie Messiego to wielki priorytet Joana Laporty. Piłkarz i jego ojciec znają już warunki ekonomiczne: to 2-letni kontrakt z pensją 25 mln euro brutto za sezon. To w tej chwili najwięcej, ile klub jest w stanie zaoferować, oczywiście w sytuacji, gdy La Liga zaakceptuje przedstawione liczby" - czytamy.

Media donosiły, że sam Argentyńczyk ma skłaniać się ku powrotowi do Barcelony, choć jego ojciec wolałby zobaczyć syna w barwach Al-Hilal, które oferuje mu od 400 do 600 mln euro za sezon gry. Tylko że zdaniem "Diario Ole", Messi miał już odrzucić możliwość gry w Arabii Saudyjskiej i postawił wszystko na jedną kartę - powrót do Barcelony.

W stolicy Katalonii wszyscy z niecierpliwością czekają na napastnika, choć jak podkreślił Mascaro, panuje tam umiarkowany optymizm. Nadzieje na szczęśliwe sfinalizowanie transakcji wyraził m.in. Robert Lewandowski. - Musimy poczekać i zobaczyć, czy Leo przyjdzie do Barcelony. Mam nadzieję, że przyjdzie. Może za kilka dni będziemy wiedzieć coś bardziej konkretnego - zaznaczył.

Podobne zdanie wyraził Xavi Hernandez. - Mówiłem już wiele razy, że ma tutaj otwarte drzwi. Wiem, że nam pomoże, jeśli zdecyduje się wrócić - podkreślił trener Barcelony. O tym czy ostatecznie Messi zawita do drużyny mistrzów Hiszpanii, przekonamy się w najbliższych dniach. Teraz Katalończycy postarają się nie zawieść Argentyńczyka.