Xavi powiedział o jedno zdanie za dużo. Chodzi o przyszłość Messiego. Wygadał się

Od kilku tygodni wiadomo, że Leo Messi nie przedłuży wygasającego z końcem czerwca kontraktu z PSG. Szkoleniowiec mistrza Francji Christophe Galtier powiedział w czwartek na przedmeczowej konferencji prasowej, że najbliższe spotkanie z Clermont będzie dla Argentyńczyka ostatnim w barwach paryskiego klubu. - Miałem zaszczyt trenować najlepszego piłkarza w historii piłki nożnej - zakomunikował. Nadal nie wiadomo, gdzie 35-latek będzie kontynuował swoją karierę, natomiast już niedługo możemy spodziewać się tej decyzji.

Cały czas trwa zażarta walka o zakontraktowanie Messiego pomiędzy Al Hilal i FC Barceloną. Na ten moment faworytem do sprowadzenia Argentyńczyka ma być jego były klub, który jednak nadal zmaga się z problemami finansowymi. Władze La Liga nie chcą zaakceptować planu rentowności, przedstawionego przez prezydenta Joana Laportę.

W piątek w rozmowie z "Mundo Deportivo" Xavi postanowił zdradzić natomiast, kiedy możemy spodziewać się informacji na temat przyszłości siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki. Panowie od lat są bardzo bliskimi przyjaciółmi. Pytanie tylko, czy swoją wypowiedzią nie wszedł w drogę Messiemu, który nadal prowadzi negocjacje z kilkoma stronami, a szczegóły trzymane są w ścisłej tajemnicy.

- Decyzję podejmie w przyszłym tygodniu - rozpoczął. - Mówiłem już wiele razy, że ma tutaj otwarte drzwi. Wiem, że nam pomoże, jeśli zdecyduje się wrócić. Na ten moment musimy zostawić go jednak w spokoju. Kończy sezon w Paryżu. Ma wielki szacunek do PSG i chce pokazać się z jak najlepszej strony w ostatnim meczu. Potem sam zdecyduje, co dalej - zakomunikował.

Xavi przekazał również, że jeśli finalnie Messi nie zdecyduje się wrócić do FC Barcelony, to będzie chciał ściągnąć innego piłkarza. - Jeśli Leo nie przyjdzie, to potrzebny będzie gracz o podobnym profilu. Może Bernando Silva. Byłoby wspaniale, ale wiem, że byłoby bardzo trudno go namówić. Ponadto jest też Kimmich. Bardzo dobrze rozumie grę kombinacyjną. Jest piłkarzem ze ścisłej czołówki. Zobaczymy, co się wydarzy - podsumował.

Zarówno starcie PSG - Clermont, jak i wszystkie pozostałe mecze 38. kolejki Ligue 1 zostaną rozegrane w sobotę 3 czerwca o godzinie 21:00.