Bez zastanowienia wypalił: Lewandowski. Cała sala ryknęła. Sceny w Barcelonie [WIDEO]

Robert Lewandowski wraz ze wszystkimi kolegami z FC Barcelony pojawił się na specjalnym benefisie Jordiego Alby. 34-letni Hiszpan po zakończeniu sezonu na sto procent odejdzie z klubu. Pod koniec maja zawodnik przekazał kibicom, że rozwiąże kontrakt za porozumieniem stron. Z tej okazji FC Barcelona, w której Alba występuje nieprzerwanie od sezonu 2012/13, postanowiła uhonorować swoją legendę.

REKLAMA

Zobacz wideo Khalidov: Magia KSW cały czas działa. MMA to nie jest tylko mordobicie

Jordi Alba dał show. Rozbawił wszystkich tekstem o Robercie Lewandowskim

Jordi Alba pojawił się na specjalnie przygotowanej scenie. Żegnał się z najważniejszymi osobami w klubie, odbierał gratulację i wspominał lata gry na Camp Nou. Wszystko na oczach swoich kolegów z drużyny oraz tysięcy kibiców, którzy mogli obejrzeć transmisję na YouTube. W pewnym momencie poruszono temat biegania. Lewy obrońca zasłynął bowiem ze swojej szybkości i wytrzymałości.

Barcelona się nie patyczkuje. Naciska na odejście gwiazdy. "Maksymalna presja"

Kończący przygodę w FC Barcelonie piłkarz przyzwyczaił kibiców, że jest w stanie przez cały mecz niezmordowanie gnać od jednej linii końcowej boiska do drugiej. - Czy boczni obrońcy są tymi, którzy biegają najwięcej? - zapytał go zatem prowadzący. Wtedy Alba pozwolił sobie na pewien żart. - Wszyscy piłkarze dużo biegają, no może poza Lewandowskim - wypalił.

Przytyk w kierunku Polaka wywołał żywiołową reakcję. Koledzy aż zanosili się od śmiechu, najwyraźniej podzielając jego zdanie. Lewandowski przyjął jednak krytykę bardzo serdecznie i również się śmiał. Nasz napastnik wcale nie musi się wstydzić. Łatkę piłkarza, który w FC Barcelonie biega najmniej, wcześniej miał bowiem sam Lionel Messi. Obu trzeba raczej rozliczać ze strzelonych goli. Tych Lewandowski w całym sezonie we wszystkich rozgrywkach uzbierał 33.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Najwięksi na świecie mówią dość. Sprawa Viniciusa wyląduje w ONZ. "Niewybaczalne"

Do końca sezonu FC Barcelonie pozostał tylko jeden mecz. W niedzielę zmierzy się ona na wyjeździe z Celtą Vigo o godz. 21:00. Jordi Alba miał już okazję pożegnać się z miejscowymi kibicami podczas ostatniego starcia na Camp Nou przeciwko Mallorce. Zagrał 80 minut, a gospodarze wygrali 3:0.