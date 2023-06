Lewandowski może skończyć sezon z przytupem. Dwa rekordy

FC Barcelona kończy sezon z mistrzostwem Hiszpanii oraz krajowym Superpucharem. To jednocześnie pierwsze trofea dla Xaviego od momentu rozpoczęcia pracy w klubie z Katalonii. Blisko wielkiego sukcesu jest Robert Lewandowski, który walczy o tytuł króla strzelców w lidze hiszpańskiej. Jeśli to mu się uda, to wygra tę klasyfikację po raz szósty z rzędu. Wcześniej dokonał tego aż pięć razy w Bundeslidze w barwach Bayernu Monachium, w tym w kultowym sezonie 20/21, gdy strzelił 41 goli i pobił rekord należący do Gerda Muellera.

Lewandowski może pobić dwa rekordy. Goni Cristiano Ronaldo i Samuela Eto'o

FC Barcelona zagra w ostatniej kolejce ligi hiszpańskiej z Celtą Vigo. To będzie też okazja dla Roberta Lewandowskiego, by oficjalnie zdobyć tytuł króla strzelców. Obecnie Polak ma 23 gole (choć niektóre źródła, zdaniem "AS-a" podają, że ma 22 trafienia), a jego przewaga nad Karimem Benzemą wynosi pięć bramek. We wszystkich rozgrywkach Lewandowski zanotował aż 32 trafienia. Dzięki temu już jest trzecim najlepszym debiutantem z największą liczbą bramek dla Barcelony - przed nim jest tylko Ronaldo Nazario (47) i Hans Krankl (35). Istnieje jednak szansa na to, że uda mu się pobić dwa dodatkowe rekordy.

Istnieje szansa na to, że Lewandowski będzie najskuteczniejszym debiutantem w lidze hiszpańskiej w XXI wieku. W tym czasie najlepiej wypadł Cristiano Ronaldo, który strzelił 26 goli w sezonie 09/10 dla Realu Madryt po blisko stumilionowym transferze z Manchesteru United. W przypadku graczy Barcelony najlepszy debiutancki sezon miał Samuel Eto'o, notując 24 trafienia w sezonie 04/05, choć niektóre źródła podają, że Kameruńczyk mógł mieć 25 goli.

To oznacza, że przy ewentualnym hat-tricku przeciwko Celcie Vigo Lewandowski pobije przynajmniej jeden rekord, a w przypadku strzelenia czterech goli zostanie najlepszym debiutantem Primera Division w XXI wieku. Warto dodać, że w rundzie jesiennej Barcelona wygrała 1:0 z Celtą Vigo, ale jedynego gola strzelił Pedri.

Mecz Barcelony z Celtą Vigo odbędzie się w niedzielę 4 czerwca o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.