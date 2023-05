Benzema jak Zidane. Dlatego może odejść z Realu Madryt

Karim Benzema podpisał nową umowę z Realem Madryt, ważną do końca czerwca 2024 roku. Od kilku miesięcy niezmiennie jest kuszony przez rząd Arabii Saudyjskiej. W lutym pojawiły się informacje, że otrzymał propozycję 60 mln euro za dwa lata gry. Teraz portal relevo.com podaje, że oferta została podniesiona do 200 mln euro, a dodatkowo Francuz miałby zostać jedną z twarzy tamtejszej kandydatury do organizacji mistrzostw świata w 2030 roku. Czy istnieje szansa na to, że Benzema odejdzie z Realu Madryt?

Media: Dlatego Benzema myśli o odejściu z Realu Madryt. "Utrata przywództwa"

Hiszpańskie media podają, że Karim Benzema rozważa odejście z Realu Madryt. Portal "The Athletic" dodatkowo przekazał, że klub zna już jego decyzję. Hiszpanie mają zgodzić się na odejście, jeśli będzie taka jego wola. Gazeta "El Debate" podaje, że myśli o zmianie otoczenia pojawiły się u Benzemy przez to, że zarząd Realu myśli o przyszłości i szuka już jego następcy. "Ta niekwestionowana utrata przywództwa sprawia, że myśli o odejściu" - czytamy w artykule.

Hiszpańscy dziennikarze porównują sytuację Benzemy do Zinedine'a Zidane'a, który odszedł z Realu Madryt w 2006 roku, będąc świadomym, że jego poziom zaczął spadać. Wtedy Florentino Perez namawiał "Zizou" do tego, by wypełnił ostatni rok obowiązującego kontraktu. Warto dodać, że odejście Benzemy zwolni 28 mln brutto w budżecie płacowym Realu. Być może Francuz oficjalnie ogłosi swoją decyzję przed ostatnim meczem sezonu na Estadio Santiago Bernabeu (4 czerwca - red.), w którym Real Madryt zagra z Athletikiem Bilbao.

Kto potencjalnie może zastąpić Karima Benzemę? "El Debate" podaje, że preferowaną opcją przez Carlo Ancelottiego jest Richarlison, z którym pracował w Evertonie. Innym rozwiązaniem jest Harry Kane, który ma rok ważnego kontraktu z Tottenhamem, ale Daniel Levy, czyli właściciel klubu, chce za niego uzyskać aż 80 mln euro. Pozostałe kandydatury wymieniane w mediach to Lautaro Martinez (Inter Mediolan) oraz Rafael Leao (AC Milan).

Karim Benzema trafił do Realu Madryt w lipcu 2009 roku za 35 mln euro z Olympique Lyon. W tym czasie Francuz zdobył ponad 350 bramek i zanotował ponad 160 asyst w blisko 650 spotkaniach. Dodatkowo wygrał pięć pucharów Ligi Mistrzów, cztery mistrzostwa Hiszpanii czy trzy krajowe Superpuchary.

Real Madryt po 37. kolejkach jest wiceliderem La Ligi, ale ma tylko punkt przewagi nad Atletico Madryt. W ostatniej kolejce Real Madryt podejmie Athletic Bilbao, a Atletico Madryt zmierzy się na wyjeździe z Villarrealem.