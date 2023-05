Dobre wieści dla Lewandowskiego. Xavi się wygadał. Jest "blisko" w kluczowej sprawie

FC Barcelona niebawem zakończy najlepsze rozgrywki od lat. Zespół wywalczył pierwsze od czterech lat mistrzostwo Hiszpanii, ponadto zdobył Superpuchar Hiszpanii. Jednym z głównych architektów tych sukcesów jest Xavi, dla którego był to pierwszy pełny sezon w roli trenera katalońskiego klubu.

Xavi coraz bliżej pozostania w FC Barcelonie. "Nie będzie żadnych problemów"

Już w marcu prezes Joan Laporta zapowiadał, że chciałby przedłużyć kontrakt ze szkoleniowcem na kolejne lata. 43-latek chciał skorzystać ze sprzyjającej sytuacji i zażądał ponad dwukrotnej podwyżki wynagrodzenia. Na to nie chciał przystać klub, tłumacząc się kiepską sytuacją finansową.

Wiele wskazuje na to, że w ostatnich tygodniach stronom udało się wypracować porozumienie. W rozmowie z katalońskim "Sportem" Xavi wyjawił, że negocjacje ws. przedłużenia współpracy są na ostatniej prostej. - Rozmowy na temat nowej umowy są w 90 procentach zakończone. Nie będzie żadnych problemów, mogę potwierdzić, że jesteśmy bardzo, bardzo blisko - powiedział.

Xavi mówi o Robercie Lewandowskim

W tym samym wywiadzie Xavi opowiedział też, jak ocenia dotychczasową współpracę z Robertem Lewandowskim. - To piłkarz klasy światowej, który bardzo dobrze zaadaptował się do naszego wysokiego pressingu, przyspieszenia tempa po stracie i nisko ustawionego bloku pomocy - ocenił. Zapewnił też, że sposób gry zespołu nie zmieni się nawet w przypadku transferu Leo Messiego. To dobra wiadomość dla Polaka, który już w pierwszym sezonie w Barcelonie stał się jedną z największych gwiazd drużyny.

W tym sezonie FC Barcelonę czeka jeszcze jedno spotkanie. W niedzielę 4 czerwca zagra na wyjeździe z Celtą Vigo. Dla Xaviego będzie to 90 mecz w roli trenera katalońskiego klubu, dotychczasowy bilans to 56 wygranych, 15 remisów i 18 porażek.