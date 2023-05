Czy Messi trafi do FC Barcelony? Tego nie wie jeszcze chyba sam Argentyńczyk. Hiszpańskie media podają, że Messi chce podjąć decyzję w ciągu najbliższych kilku dni. Ojciec piłkarza, a zarazem jego agent, czyli Jorge Messi kilka dni temu zapowiadał, że gdy sezon się rozstrzygnie, to Argentyńczyk podejmie decyzję. PSG już zostało mistrzem Francji, do zagrania została ostatnia kolejka.

Lewandowski wzorem dla Messiego? Tak twierdzi Xavi

Na temat przyszłości Lionela Messiego w Barcelonie w dużym wywiadzie dla "Sportu" wypowiedział się Xavi. Hiszpański trener rozwiał w nim wątpliwości dotyczące dopasowania Messiego do stylu Barcelony i za wzór dla Argentyńczyka podał Roberta Lewandowskiego.

- Ostatecznie każdy na boisku ma taką samą pracę i obowiązki do wykonania. Widzieliśmy to na przykładzie Roberta Lewandowskiego. To piłkarz klasy światowej, który bardzo dobrze zaadaptował się do naszego wysokiego pressingu, przyspieszenia tempa po stracie i nisko ustawionego bloku pomocy - powiedział hiszpański szkoleniowiec.

Xavi przyznał, że jeżeli Messi wróci, to sposób gry jego Barcelony się nie zmieni. - Wszystko wyglądałoby praktycznie tak samo. Leo może grać na kilku pozycjach. Fałszywa dziewiątka, skrzydłowy, w środku pola, a nawet jako napastnik wchodzący, żeby wykonać ostatnie podanie. Być może wytracił już trochę swojej eksplozywności, ale widzieliśmy wybitnego Messiego na mistrzostwach świata. Koniec końców myślę, że ma przed sobą kilka lat kariery na wysokim poziomie - usłyszeli dziennikarze.

FC Barcelona wróciła na szczyt La Liga. Utrzyma to?

Kataloński klub po raz pierwszy od sezonu 2018/19 został mistrzem Hiszpanii. Barcelona może mieć jednak problem z utrzymaniem tej pozycji w kolejnych rozgrywkach, a główną przyczyną są oczywiście jej finanse. Drużyna ma dość widoczne braki i potrzebuje wzmocnień - było to widać przede wszystkim w Europie. I choć z Barceloną łączeni są kolejni piłkarze - na czele z Messim - to przy każdym transferze musi ona myśleć o finansach. Klub znajduje się pod lupą La Ligi i wciąż czeka na zaakceptowanie swojego planu finansowego. Dopiero wtedy Barcelona będzie mogła dokonać transferów przychodzących. Na razie katalońska drużyna szykuje się do ostatniej kolejki La Liga. W niedzielę 4 czerwca drużyna Roberta Lewandowskiego zmierzy się z Celtą Vigo. Już teraz zapraszamy do śledzenia tego spotkania na Sport.pl.