Magic Touch Lewandowskiego. Czapki z głów. To była piłkarska poezją [WIDEO]

W niedzielę o godzinie 19:00 FC Barcelona podejmowała na własnym stadionie Mallorkę w przedostatniej kolejce La Ligi. Robert Lewandowski wyszedł w tym meczu w pierwszym składzie i już w pierwszej minucie miał udział w bramce dla ekipy z Katalonii. Polak posłał świetną piłkę do Gaviego, który odegrał do Ansu Fatiego, a Hiszpan pokonał bramkarza rywali.

Robert Lewandowski zaliczył asystę

Lewandowski rozgrywa bardzo udane zawody i niedługo później zaliczył asystę. W 24. minucie Frenkie de Jong podał do Polaka, który w świetnym stylu odegrał do Ansu Fatiego. Ten znalazł się przed bramkarzem i nie miał problemów z trafieniem do siatki. Był to jego drugi gol w tym meczu.

- To, co robi dziś Robert Lewandowski jest piękne - skomentował komentator Canal+ i nazwał polskiego napastnik wirtuozem. Więcej goli w tej połowie już nie padło i FC Barcelona zeszła do szatni przy dwubramkowym prowadzeniu.

Lewandowski jest na najlepszej drodze, aby sięgnąć po koronę króla strzelców. Obecnie jest liderem klasyfikacji z 23 bramkami na koncie. Nad drugim Karimem Benzemą ma pięć goli przewagi. Dobra forma Polaka z pewnością cieszy Fernando Santosa. Już w czerwcu reprezentacja Polski zagra towarzysko z Niemcami, a następnie zmierzy się z Mołdawią w eliminacjach do euro 2024.