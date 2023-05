O tym Lewandowski rozmawiał z Messim. "Widziałem to w jego oczach"

8 maja media obiegły zdjęcia i nagrania krótkiej rozmowy Messiego z Lewandowskim. Ma ona szczególny kontekst, gdyż coraz głośniej jest o potencjalnym powrocie Argentyńczyka do FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski nie ukrywa, że chciałby zagrać z Messim w jednej drużynie.

Lewandowski o rozmowie z Messim. Szykuje się wielki powrót?

Polak udzielił niedawno wywiadu hiszpańskiej telewizji TV3, gdzie lakonicznie opowiedział o swojej pogawędce z mistrzem świata. - Kiedy rozmawiałem z nim o Barcelonie, widziałem w jego oczach, ile znaczy dla niego ten klub i to miasto - przyznał Polak.

Jak donoszą media, Messi rzeczywiście może wrócić do Katalonii. Piłkarzowi nie układa się z zarządem Paris Saint Germain i odrzucił też propozycję przedłużenia kontraktu, gdyż przestał wierzyć w projekt sportowy paryskiego klubu. PSG bowiem w tym sezonie po raz kolejny odpadło z Ligi Mistrzów wcześnie, bo na etapie 1/8 finału z Bayernem Monachium. Nie po drodze też mu z kibicami, którzy za te porażki obwiniają właśnie Messiego. Piłkarz wielokrotnie spotkał się z gwizdami od fanów swojej drużyny.

Z drugiej jednak strony mówi się o tym, że Messi najprawdopodobniej przeniesie się do Al-Hilal, czyli klubu z Arabii Saudyjskiej. I miałby tam zarobić kosmiczne pieniądze - pół miliarda euro za rok gry. Media informowały nawet, że ojciec Messiego odradził mu transfer do Barcelony.

Poza rozmową z Messim, Lewandowski w wywiadzie opowiedział też o swoich wrażeniach z adaptacji i życia w Barcelonie. - To wszystko było dla mnie nowe. Musiałem zrozumieć wiele rzeczy. Dlatego Xavi zawsze opowiada mi dużo rzeczy o klubie i zawodnikach, co bardzo mi pomogło, zwłaszcza na początku. Podczas celebracji mistrzostwa Hiszpanii zrozumiałem, co oznacza dla kibiców wygranie ligi. Dla mnie to było bardzo wyjątkowe, niesamowite uczucie. Wszystko, co zobaczyłem, było bardzo ekscytujące - powiedział Polak.

Poruszona została też kwestia Joshuy Kimmicha, o którym ostatnio dużo mówiło się w kontekście przenosin z Bayernu do Barcelony. Lewandowski występował z nim w bawarskiej drużynie przez aż siedem lat. Podkreślił, jak świetnym zawodnikiem jest Niemiec i wyznał, że mają od dawna bardzo dobry kontakt. Unikał jednak bardziej specyficznych stwierdzeń, aby nie generować kolejnych plotek transferowych.