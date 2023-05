Hitowy transfer gwiazdy Premier League. Został zaoferowany gigantowi

Harry Kane jest żywą legendą Tottenhamu. Gra w tym klubie od najmłodszych lat i z 278 bramkami na koncie jest jego najlepszym strzelcem. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że po sezonie rozstanie się z angielskim zespołem. W marcu dziennik "AS" informował, że napastnik może trafić do Realu Madryt. Teraz temat jego przenosin do La Ligi ponownie odżył.

REKLAMA

Zobacz wideo Ronaldo bohaterem, Krychowiak załamany. Kulisy meczu w Arabii Saudyjskiej

Harry Kane został zaoferowany Realowi Madryt

Zdaniem Cadena SER Kane na pewno odejdzie latem z Tottenhamu i rozgląda się już za nowym pracodawcą. Działacze klubu z Londynu mają zgodzić się na jego transfer, ponieważ w przeciwnym wypadku odejdzie za rok po wygaśnięciu kontraktu. Dziennikarze przekazali, że Anglik został zaoferowany Realowi Madryt. Hiszpanie rozważają jego ściągnięcie, ale biorą również pod uwagę minusy takiego ruchu.

Bandyci wparowali do domu gwiazdora i pobili jego dziewczynę. Ukradli fortunę

Przede wszystkim chodzi o wysoką cenę, której żąda Tottenham. Anglicy mogą zdecydować się na sprzedaż Kane'a za około 80-100 milionów euro. Media dodają, że do oferty mógłby zostać włączony Eden Hazard, który jest bliski opuszczenia Realu. Przybycie Kane'a wykluczy również transfer Haalanda, do którego ma dojść w przyszłym roku.

"To jest skandal". Szokujące sceny w meczu polskiej ligi. "Drugi cios zgasił mi światło"

Nie tylko Real Madryt. Kane może trafić również do innego klubu z Premier League

"The Mirror" z kolei podaje, że transferem Kane'a interesuje się także Manchester United. Zdaniem mediów działacze tego klubu są niemal pewni, że uda im się ściągnąć Anglika, ponieważ mogą zaoferować mu dużo większe zarobki. Oprócz Manchesteru United Kane'a chce również pozyskać Bayern Monachium.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Real Madryt stracił już jakiekolwiek szanse na sięgnięcie po mistrzostwo Hiszpanii, a w ostatnim czasie nie jest w najlepszej dyspozycji. W ostatnich czterech meczach ligowych poniósł dwie porażki. Ponadto odpadł także z Ligi Mistrzów po dwumeczu z Manchesterem City (1:1, 0:4). Obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli La Ligi. Nad trzecim Atletico ma tylko jeden punkt przewagi.