Szokujące ceny biletów na El Clasico. Tysiące złotych, by zobaczyć Lewandowskiego

Poza Realem Madryt zespół Roberta Lewandowskiego zmierzy się z takimi klubami jak Juventus, Arsenal i AC Milan. W towarzyskim turnieju udział weźmie także Manchester United. To już kolejny raz, gdy Katalończycy przedsezonowy okres spędzają w Stanach Zjednoczonych. Podobnie było przed rokiem, gdy w czasie tournée zaprezentowano właśnie Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy spotkania z Lewandowskim. "Bardzo mnie to uderzyło"

El Clasico ponownie w USA. Rok temu debiutował tam Lewandowski

Wyjazd Barcelony będzie miał miejsce pod koniec lipca. Pierwsze dwa mecze odbędą się w Kalifornii. Na Levi's Stadium w Santa Clara 22 lipca zespół Xaviego zmierzy się z Juventusem, a cztery dni później z Arsenalem. Następnie w Dallas w Teksasie 29 lipca zostanie rozegrany mecz z Realem. Cały wyjazd zostanie zwieńczony spotkaniem z AC Milanem w Las Vegas.

Tegoroczny tour FC Barcelony po Stanach Zjednoczonych będzie jednocześnie 14. takim wyjazdem w historii klubu. Pierwszy raz kataloński zespół wybrał się tam w 1937 roku. Z czasem, gdy to miejsce zaczęło stawać się coraz popularniejsze, Barcelonę za oceanem mogliśmy oglądać niemalże co roku. Ostatnio, chociażby w 2022 roku, gdzie można było po raz pierwszy podziwiać Roberta Lewandowskiego w jej koszulce.

Media: Legia ma pomysł na zmiennika Pawła Wszołka. To Rosjanin

Barcelona rozegra towarzyskie mecze w USA. Astronomiczne ceny biletów

Mecz z Realem zostanie rozegrany na AT&T Stadium w Arlington, mogącym pomieścić aż 80 tysięcy widzów. Aby ujrzeć gwiazdy ligi hiszpańskiej na żywo, będzie trzeba trochę wydać. Najtańsze bilety kosztują 205 dolarów, co w przeliczeniu daje trochę ponad 850 zł. Najdroższe wejściu z kolei to koszt 1344 dolarów, czyli aż 5600 złotych. Średnia cena biletów na ten mecz to około 500 dolarów (2100 zł). W sprzedaży są też specjalne miejsca blisko boiska. Zakup takiego biletu to od 2,5 tysiąca do nawet 3,1 tysiąca dolarów (od 10,4 do 12,9 tysięcy zł). Tańszy jest natomiast wstęp przykładowo na mecz z Juventusem. Na to spotkanie najtańsze bilety kosztują 75 dolarów, czyli nieco ponad 300 zł.

Sensacyjny transfer Polaka. Niedawno spadł z ligi, a teraz zagra w czołowym klubie Europy

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Ostatnie El Clasico na amerykańskiej ziemi miało miejsce podczas turnieju przedsezonowego w lipcu ubiegłego roku. Wtedy właśnie w barwach Barcelony debiutował Lewandowski, a jego klub w Las Vegas pokonał Real 1:0 po bramce Raphinhi.