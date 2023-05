Oficjalnie: Ikona Barcelony odchodzi z klubu. Specjalna wiadomość dla kibiców

Jordi Alba w Barcelonie grał od sezonu 2012/13. W tym czasie rozegrał dla katalońskiego klubu blisko 500 spotkań. W barwach Barcelony strzelił 19 goli i zanotował 91 asyst. W tym sezonie nie był pierwszoplanową postacią klubu. Łącznie na boisku spędził tylko 1838 minut. Oznacza to, że pod względem spędzonego czasu na boisku jest to 14. wynik w tym sezonie w Barcelonie.

Alba odchodzi z Barcelony. Rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron

Barcelona doszła do porozumienia z obrońcą i ogłosiła, że po zakończeniu sezonu odejdzie on z klubu. Pierwotny kontrakt Hiszpana obowiązywałby do końca sezonu 2023/24. Alba jest wychowankiem barcelońskiej La Masii, ale początek zawodowej kariery spędził w Valencii. Obrońca do Barcelony wrócił po wygraniu mistrzostw Europy w 2012 roku. Idealnie wkomponował się w system gry klubu, a największe wrażenie robiła jego wieloletnia boiskowa współpraca z Lionelem Messim.

W barwach FC Barcelony Jordi Alba osiągnął wszystko, co mógł. Obrońca z katalońskim klubem wygrał Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwa Świata, Superpuchar UEFA, sześciokrotnie zdobył mistrzostwo La Liga, pięciokrotnie Puchar Hiszpanii, a czterokrotnie Superpuchar Hiszpanii. Jego odejście to koniec pewnej epoki w Barcelonie.

Emocjonalna wypowiedź Alby. Pożegnał kibiców Barcelony

Piłkarz w mediach społecznościowych opublikował dwuminutowe wideo, w którym żegna się z kibicami. W emocjonalnej wypowiedzi wspomina 11 sezonów, które spędził w Barcelonie.

- W 2012, gdy wróciłem do klubu, prezentacja na Camp Nou była unikalnym momentem. Teraz, 11 sezonów później czuję wielką dumę i jestem w pełni zadowolony z tego, co wspólnie osiągnęliśmy. Nie wszystko było doskonałe, mieliśmy trudne momenty, ale zawsze wychodziliśmy z nich wspólnie. Będę tęsknił za grą na Camp Nou, za wsparciem kibiców, ich determinacją i radością w ważnych chwilach - mówił.

- Chcę podziękować wszystkim kibicom na świecie z całego serca za wielką miłość, którą zawsze mnie darzyliście. Dziękuję wam bardzo. Za wszystko. Po długich rozważaniach myślę, że będzie najlepiej jeśli odejdę z klubu. Ten sezon będzie ostatni, w którym będę zawodnikiem Barcelony. To nie była łatwa decyzja, ale odchodzę szczęśliwy. Do zobaczenia w niedzielę na Camp Nou! Dziękuję wam i niech żyje Barca! - zakończył obrońca.

FC Barcelona podziękowała piłkarzowi za grę i życzyła mu powodzenia. Na razie nie wiadomo jednak, czy Alba będzie jeszcze grał w piłkę, czy zakończy karierę. Kilka lat temu zapowiadał, że chciałby zrobić to w barwach Barcelony, ale niedawno pojawiły się plotki o zainteresowaniu włoskich gigantów. W niedzielę 28 maja będzie miał okazję pożegnać się z kibicami w ostatnim domowym meczu tego sezonu. Barcelona zagra w nim przeciwko Mallorce.