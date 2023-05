Najpierw nazwał Viniciusa małpą, a teraz oskarża o prowokacje. Są nagrania

Problem rasizmu w La Liga jest powszechny. Ostatnio regularnie jego ofiarą pada Vinicius Junior. Jeden z incydentów miał miejsce w trakcie lutowego meczu z Mallorcą, kiedy fan nazwał Brazylijczyka "j... małpą". Sprawa trafiła na policję, a następnie skierowano ją do sądu. Teraz mężczyzna próbuje zmniejszyć potencjalną karę... oskarżając samego piłkarza.

Fan oskarża Viniciusa o prowokacje. Przedstawił trzy nagrania, które rzekomo dowodzą winy piłkarza

"Diario de Mallorca" dotarł do listu, który prawnik kibica Mallorki przedstawił przed wymiarem sprawiedliwości w Parmie. Okazuje się, że oskarżony przyznał się do popełnienia czynu, ale usprawiedliwił go niewłaściwym zachowaniem Viniciusa.

Xavi skomentował sprawę Viniciusa. Stanął w kontrze

Jak donoszą dziennikarze, do listu załączono trzy kilkunastosekundowe nagrania, na których Brazylijczyk rzekomo obraża oraz atakuje rywali i sędziów. Pierwszy ma pochodzić ze wspomnianego meczu z Mallorcą. Uwieczniono na nim, jak Brazylijczyk "napada na Pablo Maffeo i brutalnym pchnięciem rzuca go na ziemię, a następnie uderza w szyję oraz twarz". Miał też regularnie obrażać pozostałych przeciwników. Drugie wideo pochodzi z lutowego starcia z Osasuną, w którym Vinicius miał znieważyć sędziego, nazywając go "sk...". Z kolei ostatnie nagranie ma ukazywać, jak to samo wyrażenie pada z ust piłkarza, ale w kierunku Marca Bartry w meczu z Realem Betis z 2019 roku.

Wszystkie te dowody mają sugerować, że Vinicius też dopuszcza się haniebnych czynów i prowokuje innych, a mimo wszystko pozostaje bezkarny. Jak donoszą dziennikarze, kibic miał nawet wezwać La Ligę i Mallorcę do ustosunkowania się w tej sprawie oraz wskazania, czy Brazylijczyk był ścigany lub ukarany za wspomniane czyny. W ten sposób fan chce usprawiedliwić swoje zachowanie, co pozwoli mu złagodzić ewentualną karę.

Kibice nie odpuszczają Viniciusowi

W minioną niedzielę Vinicius znów padł ofiarą rasizmu. Tym razem skandalicznego zachowania dopuścili się kibice Valencii. Sam Brazylijczyk nie pozostał im dłużny i uniósł dwa palce w górę, sugerując, że klub z Estadio Mestalla i tak spadnie do Segunda Division. Ten gest rozwścieczył też piłkarzy Valencii, którzy ruszyli na gwiazdę Realu.

LaLiga działa w sprawie Viniciusa. Koniec patyczkowania się. Wymierzyli karę

Kilka godzin później Brazylijczyk odniósł się do rasistowskich wyzwisk pod jego adresem i wypowiedział wojnę La Liga. Uprzedził, że może nawet odejść z klubu. Opublikował też nagranie, na którym ujęte zostały skandaliczne zachowania kibiców podczas różnych spotkań na przestrzeni obecnego sezonu.

"Każdy mecz na wyjeździe to niemiła niespodzianka. A było ich wiele w tym sezonie. Życzenia śmierci, powieszona lalka, wiele obraźliwych okrzyków. Wszystko nagrane. Kieruje się opinię, że to odosobnione przypadki. A tak nie jest. To zdarzenia, które mają miejsce w hiszpańskich miastach" - napisał Vinicius przy opublikowanym nagraniu.