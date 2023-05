FC Barcelona kończy sezon z dwoma trofeami. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza najpierw wygrał Superpuchar Hiszpanii, a przed kilkunastoma dniami zapewnił sobie mistrzostwo kraju aż na cztery kolejki przed końcem sezonu. Dodatkowo wygląda na to, że sytuacja klubu powoli wychodzi na prostą, ponieważ władze ligi hiszpańskiej mają zaakceptować plan rentowności, zgodnie z którym władze muszą obniżyć budżet przeznaczany na płace o 200 mln euro. To też pomoże w utrzymaniu największych gwiazd.

REKLAMA

Zobacz wideo W Barcelonie wszyscy już żyją przyszłym sezonem. "Dominuje jeden temat"

Wielki sukces Barcelony. Kontrakty dwóch gwiazd zatwierdzone przez ligę

Hiszpański dziennikarz Gerard Romero informuje, że Barcelona może niebawem odtrąbić kolejny sukces. Mowa o tym, że władze ligi hiszpańskiej zaakceptowały kontrakty Gaviego i Ronalda Araujo we wtorek 23 maja. Szczególnie istotne to jest w kontekście Gaviego, ponieważ jego poprzednia umowa wygasała z końcem tego sezonu i Barcelona mogła go stracić bez kwoty odstępnego. Tym samym kontrakty dwóch gwiazd Barcelony są zatwierdzone i ważne do 30 czerwca 2026 roku. Obaj piłkarze będą wkrótce zarejestrowani jako zawodnicy pierwszego zespołu.

Szczególnie zawiła była kwestia Gaviego, który przez ostatnie kilka miesięcy był zarejestrowany w lidze hiszpańskiej jako piłkarz rezerw. Najpierw Sąd Gospodarczy poparł wniosek Barcelony, by zarejestrować Gaviego w roli członka pierwszego zespołu w ramach zastosowania środka zapobiegawczego. Potem jednak uchylił udzieloną zgodę przez fakt, że klub złożył wniosek po terminie. Prawdopodobnie spory wpływ na to miało złożenie odwołania przez Javiera Tebasa, szefa ligi hiszpańskiej. Ostatecznie wszystko wyszło na korzyść Barcelony.

Warto przypomnieć, że wcześniej media łączyły Gaviego z wieloma różnymi klubami. W tym gronie znajdował się m.in. Bayern Monachium czy Chelsea. Pomocnik zagrał w 47 meczach tego sezonu, w których strzelił dwa gole i zanotował sześć asyst. Z kolei Araujo ma na koncie jedno trafienie i dwie asysty po 31 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki.

Przed Barceloną są już tylko dwa mecze tego sezonu. Najpierw podopieczni Xaviego Hernandeza zagrają na Camp Nou z Realem Mallorka (28.05), a potem zakończą ligowe zmagania w wyjazdowym spotkaniu przeciwko Celcie Vigo (04.06).