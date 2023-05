Skandaliczne słowa o Lewandowskim. "Prawdziwy d***k". To musieli być oni

Nie milkną echa skandalu, do jakiego doszło w miniony weekend z udziałem FC Barcelony. Do sieci trafiło nagranie, na którym Sergi Roberto i Alejandro Balde dziękowali rosyjskim kibicom za wsparcie. "Również jesteście częścią tego sukcesu" - mówili. Na początku spekulowano, że wideo może być zmanipulowane, ale szybko okazało się, że nagrano je w ramach współpracy z rosyjskim bukmacherem. Oburzone postawą Katalończyków były ukraińskie kluby, w tym Dynamo Kijów i Szachtar Donieck. Drużyna z Donbasu zwróciła się nawet bezpośrednio do Roberta Lewandowskiego. Na odpowiedź Polaka nie trzeba było długo czekać.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy spotkania z Lewandowskim. "Bardzo mnie to uderzyło"

Rosjanie zareagowali na słowa Roberta Lewandowskiego. Bez litości. "Najbardziej znienawidzony"

- Każdy wie, jakie jest moje zdanie w sprawie agresji rosyjskiej. Nagranie było dla mnie zaskoczeniem, ale podobnie było w całym klubie, bo nie było to oficjalne stanowisko - mówił napastnik FC Barcelony w rozmowie z Bartłomiejem Kubiakiem ze Sport.pl. Krótkiego komentarza udzielił też Interii. - Ewidentnie coś nie zostało dopilnowane i w efekcie wyszło bardzo źle - podkreślił.

Xavi skomentował gola Lewandowskiego. Jaśniej się nie da. "Jedyny"

Słowa Lewandowskiego odbiły się szerokim echem w całej Europie. Dotarły też do Rosjan, którzy nie pozostawili suchej nitki na Polaku. "W ciągu ostatniego półtora roku Robert Lewandowski zdecydowanie stał się najbardziej znienawidzonym piłkarzem w Rosji. Powodem nie jest jednak pochodzenie, bo nie mamy takiego stosunku do innych polskich sportowców" - ocenili dziennikarze Sport24.ru.

Rosjanie podkreślili, że napastnik już wcześniej wykazywał się niechęcią wobec ich narodu. To właśnie on namawiał do bojkotu meczu barażowego mistrzostw świata przeciwko Sbornej. Przytoczono też wypowiedź Olega Romancewa z tamtego okresu. - Tylko tchórze postępują w ten sposób. Na zawsze zszargał swoje piłkarskie imię - mówił legendarny trener Spartaka Moskwa.

Rosjanie nie odpuszczają Lewandowskiemu. "D***k"

To nie był koniec ataku na Lewandowskiego. W dalszej części artykułu redakcja wspomniała o momentach z życia Polaka, w których ten miał zachować się w skandaliczny i brutalny sposób wobec przeciwników na boisku. Jednym z nich był mecz Borussii Dortmund z Zenitem Sankt Petersburg z 2014 roku, kiedy napastnik uderzył kolanem jednego z rywali, a ten zaczął krwawić. "Zachował się jak prawdziwy d***k", "Egomaniak", "Najwredniejszy" - czytamy.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl

Hiszpanie ocenili Lewandowskiego po klęsce Barcelony. Szału nie ma

Robert Lewandowski pewnie zmierza po tytuł króla strzelców La Liga. W ostatnim meczu z Realem Valladolid (1:3) zdobył kolejnego gola i umocnił się na pozycji lidera. Drugi Karim Benzema traci do niego już sześć bramek. Do końca sezonu pozostały tylko dwa mecze, w których Barcelona zmierzy się z Mallorcą i Celtą Vigo.