Po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii i odebraniu nawet trofeum za 27. w historii klubu tytuł, FC Barcelona wciąż miała do rozegrania trzy ostatnie mecze w tym sezonie. W pierwszym z nich, we wtorkowy wieczór, Barca mierzyła się na wyjeździe z rozpaczliwie walczącym o utrzymanie Realem Valladolid. Katalończycy, choć grali w dość eksperymentalnym składzie, chcieli pomóc m.in. Robertowi Lewandowskiemu w walce o koronę króla strzelców La Liga, a Marcowi-Andre Ter Stegenowi w śrubowaniu wyniku czystych kont w sezonie.

Robert Lewandowski trafił po raz 23. w sezonie, ale fatalna Barcelona znów przegrała

Ten drugi cel gości stał się nieaktualny już po niespełna półtorej minuty. W drugiej minucie spotkania po dośrodkowaniu Darwina Machisa Ter Stegena efektownym szczupakiem pokonał... Andreas Christensen, zaliczając bramkę samobójczą.

Kilka minut później znów z dobrej strony pokazał się Machis, jednak Ter Stegen obronił jego płaski strzał z kilkunastu metrów. W odpowiedzi z podobną próbą Raphinhi poradził sobie Jordi Masip.

Barcelona w pierwszych 25 minutach grała fatalnie. Była rozkojarzona, nie potrafiła nic skonstruować w ofensywie, a do tego popełniała koszmarne błędy w defensywie. Po jednym z nich w 22. minucie było już 2:0 dla gospodarzy. Tym razem fatalne wyjście z bramki Ter Stegena, a następnie faul Erica Garcii na Gonzalo Placie dały Realowi rzut karny, a ten pewnym strzałem na gola zamienił Cyle Larin.

Dopiero przegrywając różnicą dwóch goli Barca się przebudziła. Była jednak bardzo nieskuteczna. Zaczęło się od trzech bardzo groźnych strzałów w ciągu trzech minut. Mocny strzał Raphinhi z kilkunastu metrów, a także uderzenie głową Christensena świetnie bronił Masip, który nawet nie zareagował po próbie z 16 metrów Roberta Lewandowskiego, ale miał szczęście, że piłka przeleciała minimalnie obok słupka.

W kolejnych minutach bardzo aktywny był przede wszystkim Raphinha, ale do przerwy wynik 2:0 dla Realu Valladolid już się nie zmienił.

Jeśli ktoś się spodziewał, że Barcelona po przerwie mocniej zaatakuje, mocno się przeliczył. Sam trener Xavi Hernandez wpuścił w przerwie... rezerwowego bramkarza Inakiego Penę oraz Francka Kessie. Na murawie działo się bardzo niewiele. W jednej groźnej akcji Barcelony wyraźnie spudłował strzelający z pierwszej piłki Alejandro Balde i to w sumie tyle. Po drugiej stronie boiska z kolei centrostrzał Gonzalo Platy, z którym minął się Cyle Larin, trafił w słupek bramki gości.

Do symbolicznej sytuacji doszło w 63. minucie gry, gdy z boiska zszedł Raphinha. Brazylijczyk zdjął koszulkę, a na podkoszulce miał wyrazy wsparcia dla Viniciusa Juniora po sytuacji w Walencji. - Zawsze, gdy kolor skóry będzie ważniejszy od błysku w oku, będzie wojna - miał napisane skrzydłowy Barcelony.

W 74. minucie gospodarze dobili Barcelonę. Na prawej stronie urwał się Cyle Larin i po jego idealnym podaniu do siatki Barcelony trafił Gonzalo Plata. Pierwotnie sędziowie zasygnalizowali spalonego, ale po chwili VAR skorygował ich decyzję i gol został uznany.

Barcelona nie próbowała lub po prostu nie umiała zareagować. A gospodarze szukali czwartego gola. W sytuacji sam na sam Lucas Rosa trafił tylko w słupek, a po chwili uderzenie głową Gonzalo Platy z kilku metrów okazało się niecelne.

Dopiero w 84. minucie honorowe trafienie dla gości zaliczył Robert Lewandowski. Po prostopadłym podaniu Frenkiego de Jonga Polak wyszedł sam na sam z Jordim Masipem, minął bramkarza Valladolid i trafił z ostrego kąta do pustej bramki rywala, zaliczając 23. trafienie w tym sezonie La Liga i umacniając się na czele klasyfikacji strzelców.

Mimo gola Lewandowskiego FC Barcelona we wstydliwym stylu przegrała na wyjeździe z Realem Valladolid 1:3. I z pewnością pojawią się głosy, że taki występ nowego mistrza Hiszpanii miał pogrążyć lokalnego rywala - Espanyol, szczególnie po wydarzeniach po derbach Barcelony. Po wtorkowej wygranej Valladolid Espanyol traci do tej drużyny, a zarazem do bezpiecznej strefy, już cztery punkty. Barcelona swój następny mecz rozegra z kolei w niedzielę, gdy zagra u siebie z Mallorcą.