Rodak wypiął się na Vinicusa. "Jesteście najlepsi". I teraz się tłumaczy

Nie milkną echa skandalu, do jakiego doszło w trakcie niedzielnego meczu Valencii z Realem Madryt (1:0). W doliczonym czasie gry za uderzenie przeciwnika czerwoną kartką ukarany został Vinicius Jr. Brazylijczyk starł się z Hugo Duro po w trakcie przepychanek między piłkarzami obu drużyn.

Do masowego starcia doszło po prowokacyjnym geście ze strony Viniciusa Jr. Brazylijczyk zareagował w ten sposób na rasistowskie zachowanie kibiców Valencii, którzy obrażali go przez cały mecz. Po meczu w tej sprawie grzmiał trener Realu - Carlo Ancelotti - a sam poszkodowany zagroził odejściem z klubu.

"To nie był ani pierwszy, ani drugi, czy trzeci raz. Rasizm jest w LaLiga normalny. Przeciwnicy uważają, że to normalne, federacja też. Zachęcają do tego, przez co bardzo mi przykro. Rozgrywki, które kiedyś należały do Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano i Messiego, dziś należą do rasistów" - napisał Vinicius na Twitterze.

Paulista szokuje i tłumaczy się

Niestety nie wszyscy solidarnie wstawili się za Viniciusem Jr. Zaraz po meczu obrońca Valencii - Gabriel Paulista - opublikował post na Instagramie, w którym zwrócił się do kibiców swojego klubu. "Jesteście najlepsi" - napisał Brazylijczyk.

Szokujący wpis Paulisty poniósł się w mediach społecznościowych, a na zawodnika spadła potężna krytyka. Część kibiców zwracała uwagę, że w zachowaniu piłkarza Valencii na pewno nie było przypadku. W lutym, w poprzednim meczu tych drużyn Paulista wyleciał z boiska za brutalny faul właśnie na Viniciusie Jr.

Zawodnik Valencii szybko się opamiętał i wrzucił sprostowanie własnych słów na Instagramie. "Nie jestem rasistą, jak sugeruje wielu w Brazylii. Ci, którzy popełnili ten czyn przeciwko Viniemu, muszą za to zapłacić" - zaczął Paulista.

"Swoim wpisem chciałem celebrować bardzo ważne zwycięstwo, bo przeżywamy bardzo trudne chwile. Nie broniłem rasistów, ale nie możemy też winić całego stadionu. Mecz oglądało 45 tys. kibiców, a przestępstwo popełniła tylko część z nich. Zostałem źle zrozumiany, to wszystko" - dodał.

"Vini, bracie, masz moje pełne wsparcie. Moje słowa zostały źle zinterpretowane. Może ten post był niepotrzebny, bo byłem w wielkich emocjach. Pokonaliśmy wielkiego przeciwnika i byłem w drodze do szatni" - zakończył Paulista, który nie zagrał przeciwko Realowi z powodu zawieszenia za kartki.