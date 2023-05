Barcelona - Real Valladolid. Gdzie oglądać? Lewandowski broni się przed Benzemą [TRANSMISJA, STREAM]

Robert Lewandowski w tym sezonie strzelił już 22 bramki w lidze hiszpańskiej. Polak prawdopodobnie wywalczy też koronę króla strzelców La Liga. Nad drugim Karimem Benzemą ma już pięć goli przewagi, a w ostatnich trzech kolejkach Barcelona mierzy się z rywalami z dolnej części tabeli, więc powinien jeszcze powiększyć swój dorobek.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy spotkania z Lewandowskim. "Bardzo mnie to uderzyło"

Real Valladolid - FC Barcelona. Mecz o rekordy

Nadzieję na to, że Lewandowski zdobędzie koronę króla strzelców, a ter Stegen - Trofeo Zamora, które jest przyznawane bramkarzowi z najmniejszą liczbą straconych bramek wyraził Xavi.

- Mamy swoje cele. Chciałbym, by Robert Lewandowski został królem strzelców, a ter Stegen zdobył Trofeo Zamora. Chcemy też zostać drużyną, która straciła najmniej goli w historii LaLigi. To już drugorzędne cele, ale postaramy się o to w następnych kolejkach. Mam nadzieję, że to wszystko osiągniemy - dodał Xavi.

Pokazali, co zrobił Lewandowski. A w tle zaskakujący dźwięk [WIDEO]

Polak jest bardzo blisko tego sukcesu i będzie liczył na to, że powiększy swoją przewagę nad Benzemą w meczu przeciwko Valladolid. To zespół walczący o utrzymanie, który w tym momencie zajmuje 18. miejsce w tabeli. To również druga najgorsza defensywa hiszpańskiej LaLigi. W tym sezonie Valladolid straciło już 62 bramki.

Na swoje 26. czyste konto w tym sezonie będzie liczył Marc-Andre ter Stegen. Niemiec w lidze stracił zaledwie 15 goli. Jeżeli Barcelona chce pobić rekord i być drużyną, która straci najmniej bramek w historii LaLigi, to nie może pozwolić sobie na żadną wpadkę. Obecny rekord wynosi właśnie 15 straconych goli i należy do Realu Madryt, ale warto zauważyć, że został ustanowiony w czasach, gdy liga hiszpańska miała tylko 18 kolejek.

Trzy awanse w jednym sezonie? Polski klub może dokonać niezwykłej rzeczy

Jeżeli brać pod uwagę jedynie sezony składające się z 38 meczów, to Barcelona wciąż ma zapas trzech bramek. 18 goli traciły Deportivo La Coruna w sezonie 1993/94 i Atletico Madryt w sezonie 2015/16. Istnieje więc duża szansa, że piłkarze Barcy pobiją również ten rekord.

Real Valladolid - Barcelona. Gdzie oglądać mecz? O której godzinie zagra dzisiaj Lewandowski? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Mecz 36. kolejki LaLiga pomiędzy Valladolid a FC Barceloną zaplanowano na wtorek 23 maja o godzinie 22:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał Eleven Sports 1. Z kolei w internecie spotkanie będzie dostępne na stronie internetowej Elevensports.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej z tego wydarzenia na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.