Wsparcie dla Viniciusa mocniejsze niż inne. Gwiazdor nie patyczkował się z prześladowcami

- Jeśli stadion wydaje małpie okrzyki, a trener myśli o zdjęciu zawodnika z tego powodu, to coś jest nie tak z tą ligą. Vinicius Jr. powiedział, że nie chce dłużej grać, ale to robił. I bez powodu dostał czerwoną kartkę. Powiedziałem mu, że nie uważam tego za sprawiedliwe, ponieważ on nie jest winowajcą, tylko ofiarą - po meczu z Valencią (0:1) powiedział trener Realu Madryt - Carlo Ancelotti.

Włoch kolejny raz w tym sezonie musiał wziąć w obronę swojego zawodnika - Viniciusa Jr. - który kolejny raz w ostatnich miesiącach był rasistowsko obrażany na stadionach w Hiszpanii. Tym razem stało się to na Estadio Mestalla, przez co zawodnikowi puściły nerwy.

Brazylijczyk był notorycznie obrażany przez kibiców gospodarzy, a z trybun słychać było m.in. małpie odgłosy. Schodząc z boiska Vinicius Jr. pokazał kibicom prowokacyjny gest, sugerując, że ich klub spadnie do drugiej ligi. To wywołało przepychankę między zawodnikami obu drużyn, a Brazylijczyk został ukarany czerwoną kartką za uderzenie przeciwnika.

Pogba wsparł Viniciusa Jr.

Za Viniciusem Jr. stanęli nie tylko koledzy z drużyny, ale też zawodnicy z całego świata. Brazylijczyka wspierali jego rywale nie tylko z La Liga, ale też m.in. z Premier League. Głos w sprawie zabrał też gwiazdor Juventusu - Paul Pogba.

"Kto nas chroni? To nie był pierwszy i niestety nie będzie ostatni raz. Ale nigdy więcej nie wolno nam do tego dopuścić. Mamy wiele przykładów z przeszłości i dziś chyba wszyscy się zgodzimy, że w tej kwestii nic się nie zmieniło" - napisał Francuz na Instagramie.

"Banany, zwierzęce odgłosy i piosenki przeciwko nam? To choroba psychiczna i chyba się zgodzimy, że żadne reklamy ani slogany nie zmienią tych ludzi. Jeśli czegoś nauczyłem się w tym roku, to tego, że jeśli ktoś ma czarne serce, nic z tym nie zrobimy. Jeśli instytucje nie mogą znaleźć realnego rozwiązania problemu, zróbmy to sami. Dla siebie. Vinicius Jr., pełne wsparcie, bracie" - dodał Pogba.

Brazylijczyk odpisał Pogbie w komentarzu, zapewniając, że będzie walczył o tę kwestię. To nie pierwszy taki problem Viniciusa Jr. w tym sezonie. Wcześniej zawodnik Realu bardzo ostro obrażany był m.in. na Majorce.