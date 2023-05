Pokazali, co zrobił Lewandowski. A w tle zaskakujący dźwięk [WIDEO]

Robert Lewandowski notuje bardzo dobry pierwszy sezon w Barcelonie i prawdopodobnie zostanie królem strzelców La Liga. Polak zdobył już 22 bramki i ma pięć goli przewagi nad zajmującym drugie miejsce w klasyfikacji strzelców Karimem Benzemą. Można się spodziewać, że w najbliższych trzech meczach spróbuje jeszcze powiększyć tę przewagę. Xavi dał ostatnio do zrozumienia, że chciałby, by jego piłkarze zdobyli w tym sezonie nagrody indywidualne.

Zobacz wideo "Zaczęło mnie odcinać, byłem bardzo rozkojarzony". Jan-Krzysztof Duda liderem klasyfikacji generalnej turnieju szachowego

Robert Lewandowski doceniony przez ESPN i porównany do bolidu F1

ESPN Deportes, czyli hiszpańskojęzyczny oddział telewizji ESPN, który ma prawa do transmitowania La Ligi i Formuły 1 na terenie Stanów Zjednoczonych porównał polskiego napastnika do bolidu wyścigowego w filmiku wrzuconym na konto YouTube. Widzimy na nim znacząco przyspieszony urywek fragmentu treningu Roberta Lewandowskiego nagrany przez media klubowe FC Barcelony, do którego dodano dźwięk bolidu.

I choć Robert Lewandowski nie ma łatki demona prędkości, to faktycznie należy do najszybszych graczy FC Barcelony. Ze statystyk UEFA dla Ligi Mistrzów wynika, że Polak najszybciej w tym sezonie biegł z prędkością 32,8 km/h. To wynik gorszy od czterech innych graczy Barcelony, ale nad wszystkimi zdecydowanie dominuje Ousmane Dembele, który osiągnął prędkość aż 36,6 km/h. Wynik Polaka jest też gorszy niż ten, który osiągnął dwa lata temu w Bayernie Monachium.

A jak wyglądają inne statystyki biegowe Polaka? W ciągu meczu Lewandowski średnio przebiega 117,7 metrów, kontrolując piłkę. Z tego przez 42,1 metry w kierunku bramki przeciwnika. Tak niskie liczby mogą dziwić, bo przecież zdarza się, że piłkarze w ciągu meczu przebiegają nawet 13 kilometrów. Taka jest jednak specyfika futbolu, że zazwyczaj robią to bez piłki. W porównaniu do poprzednich sezonów widać, że kapitan reprezentacji Polski przebiega z futbolówką podobne odległości, co w Bayernie. W oczy rzuca się jednak, że rzadziej porusza się z nią w stronę pola karnego. Nieczęsto zdarza się też, żeby Polak wszedł z piłką w pole karne. Biorąc pod uwagę ostatnie sześć sezonów, ten jest pod tym względem najgorszy.

FC Barcelona dogrywa sezon La Liga

Przed Barceloną zostały już tylko trzy mecze La Liga. Najbliższy, przeciwko Valladolid odbędzie się 23 maja o godzinie 22:00. Robert Lewandowski w spotkaniu z drużyną, która walczy o utrzymanie, spróbuje poprawić swoje statystyki strzeleckie i powiększyć swoją przewagę nad Karimem Benzemą. Następne mecze Barcelona zagra przeciwko Mallorce i Celcie Vigo. Żadne z tych spotkań nie ma już większej wagi, choć teoretycznie Celta wciąż może jeszcze spaść z La Liga. Ten zespół przegrał cztery ostatnie mecze ligi hiszpańskiej. Zapraszamy do śledzenia spotkań drużyny Roberta Lewandowskiego na stronie głównej Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.