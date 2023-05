Wytrzymał w Barcelonie kilka miesięcy. Teraz narzeka i stwarza problemy. Chce odejść

Jules Kounde latem zeszłego roku przyszedł do Barcelony z Sevilli za 50 milionów euro. W stolicy Katalonii od razu stał się ważną postacią defensywy, a w niedawnym spotkaniu z Espanyolem (4:2) zdobył pierwszą bramkę dla nowego zespołu. Jednak niebawem znów może zmienić barwy klubowe.

Jules Kounde odejdzie z FC Barcelony? Czeka na propozycje

Barcelona latem będzie musiała dokonać sporych cięć, aby spełnić wymogi finansowe La Ligi. Cały czas planuje też letnie wzmocnienia, lecz aby móc sobie na nie pozwolić, być może będzie musiała poświęcić któregoś z istotnych graczy.

W ostatnich tygodniach jako tych, którzy są najbliżej odejścia, wymieniano Ansu Fatiego czy Raphinhę. Jednak według informacji Toniego Juanmartiego z hiszpańskiego relevo.com nie jest wykluczony także sprzedaż Kounde. Ma to związek z tym, że zawodnik nie czuje się "komfortowo", grając na prawej obronie. Wolałby występować jako stoper, tyle że Xavi wystawia tam innych piłkarzy. Francuz nie poprosił o transfer, ale dał zgodę na to, aby klub rozpatrzył ewentualne oferty. Miał też już rozmawiać na ten temat ze szkoleniowcem.

Javi Miguel z hiszpańskiego dziennika "AS" przekazał, że Xavi nie jest przekonany do tego ruchu. Trener chciałby zatrzymać wicemistrza świata i w tym celu zapewnił, że w przyszłym sezonie będzie go wystawiał na środku defensywy. To dlatego, że latem klub będzie chciał sprowadzić nowego prawego obrońcę. Jednak wszystko może się zmienić, gdy wpłynie odpowiednio wysoka oferta.

Gdzie trafi Jules Kounde? Anglicy i Bayern Monachium wykazują zainteresowanie

Juanmarti zdradził, że Barcelona wyceniła 24-latka na 80 mln euro. Już ostatniego lata interesowały się nim czołowe kluby Premier League, które stać byłoby na zapłacenie takiej sumy. Do gry może się włączyć również Bayern Monachium, który rozgląda się za nowym stoperem.

Do tej pory Jules Kounde rozegrał 38 spotkań w barwach FC Barcelony. Strzelił w nich jednego gola oraz zanotował sześć asyst. Zdobył z nią mistrzostwo oraz Superpuchar Hiszpanii.