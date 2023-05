Vinicius pokazał obrzydliwe nagranie. Szok. "To nie jest piłka nożna"

W miniony weekend doszło do skandalicznych, godnych pożałowania scena na Estadio Mestalla podczas meczu Valencii z Realem Madryt. Gospodarze wygrali 1:0 i niemalże zapewnili sobie utrzymanie, ale więcej niż o meczu, mówi się o zachowaniu kibiców Valencii, którzy wystawili sobie najgorsze możliwe świadectwo obrażając Viniciusa Juniora na tle rasistowskim. Brazylijczyk regularnie pada ofiarą takich ataków na stadionach w Hiszpanii, ale w niedzielę nie wytrzymał i na jego twarzy pojawiły się łzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy spotkania z Lewandowskim. "Bardzo mnie to uderzyło"

W Barcelonie wszyscy tym żyją. "Dominuje jeden temat"

Tuż po meczu w obronie Viniciusa w mediach społecznościowych stanęli włodarze oraz piłkarze Realu Madryt, a także byli i aktywni piłkarze, jak m.in. Neymar, Kylian Mbappe, Rio Ferdinand, Ronaldinho czy Kaka oraz prezydent Brazylii i władze tamtejszej piłki. - Vinicius nie jest winowajcą, tylko ofiarą - mówił po meczu z Valencią trener "Królewskich", Carlo Ancelotti.

Vinicius Junior opublikował straszne nagranie. Życzenia śmierci i rasistowskie wyzwiska

22-latek w poniedziałkowy wieczór w mediach społecznościowych opublikował nagranie, na którym ujęte zostały skandaliczne zachowania kibiców podczas różnych spotkań na przestrzeni obecnego sezonu. Można usłyszeć takie hasła, jak: "małpa", "Vinicius jesteś małpą", "głupi cz****ch", "je**ć cz***cha", czy "Vinicius umrzyj".

"Każdy mecz na wyjeździe, to niemiła niespodzianka. A było ich wiele w tym sezonie. Życzenia śmierci, powieszona lalka, wiele obraźliwych okrzyków. Wszystko nagrane. Kieruje się opinię, że to odosobnione przypadki. A tak nie jest. To zdarzenia, które mają miejsce w hiszpańskich miastach" - napisał Vinicius przy opublikowanym nagraniu.

"Czego brakuje, żeby ukarać tych ludzi? A kluby sportowo? Dlaczego sponsorzy nie obciążają La Ligi? Czy telewizjom nie przeszkadza transmitowanie tego barbarzyństwa w każdy weekend?" - pytał Brazylijczyk. "To nie futbol, to jest nieludzkie" - zakończył.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Co z Lewandowskim? Hiszpanie już wiedzą. Duża zmiana w składzie Barcelony

Warto nadmienić, że wszystkie te przypadki występują tylko w Hiszpanii i nigdy nie ma podobnych problemów przy okazji europejskich pucharów. Tylko w tym sezonie La Liga wszczęła dziesięć postępowań w sprawie obraźliwych okrzyków skierowanych w stronę gwiazdy Realu Madryt. O ukaranych słychać jednak o wiele mniej.

W Brazylii na znak solidarności z Viniciusem doszło nawet do wyłączenia podświetlenia słynnej figury Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro.