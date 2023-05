Co z Lewandowskim? Hiszpanie już wiedzą. Duża zmiana w składzie Barcelony

FC Barcelona zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii w derbowym meczu z Espanyolem (4:2), wracając na ligowy szczyt po czterech latach. Dodatkowo klub jest blisko dojścia do porozumienia z władzami ligi w kontekście planu rentowności, co pozwoli Barcelonie bardziej swobodnie dokonywać transferów. Wciąż jednak pozostało kilka kolejek do rozegrania, a Robert Lewandowski walczy o tytuł króla strzelców - obecnie ma 22 gole, a drugi Karim Benzema ma o pięć trafień mniej.

Lewandowski walczy o króla strzelców. Hiszpanie pewni: nie będzie odpoczywał

Spotkanie z Realem Valladolid będzie przedostatnim dla Barcelony w tym sezonie, który zagra na wyjeździe. Zapewnienie sobie tytułu mistrzowskiego na cztery kolejki przed końcem rozgrywek może być powodem dla Xaviego, by dokonać pewnych roszad. Nie będą one jednak dotyczyć Roberta Lewandowskiego. Wszystkie sportowe dzienniki awizują Polaka w podstawowym składzie Barcelony. Wraz z nim w ofensywnym tercecie znajdzie się Ousmane Dembele. "Sport" uważa, że trio uzupełni Ansu Fati, a "Mundo Deportivo" i "Marca" typują Ferrana Torresa.

Hiszpańskie media typują możliwą zmianę w bramce Barcelony. Marc-Andre ter Stegen miałby usiąść na ławce rezerwowych, a szansę do debiutu miałby Inaki Pena. Niemiec zmierza po Trofeo Zamora, które jest przyznawane bramkarzom w lidze hiszpańskiej za najmniejszą średnią straconych goli na mecz. Obecnie ter Stegen puścił 15 bramek w 35 meczach, co daje średnią na poziomie 0,43. Żaden inny bramkarz nie miał tak znakomitej średniej. Dodatkowo bramkarz Barcelony zaliczył 25 czystych kont.

Ze względu na absencje Ronalda Araujo, Pedriego i Julesa Kounde, Xavi będzie musiał dokonać kilku zmian w składzie. Pewniakami, zdaniem dziennikarzy, w linii defensywnej są Jordi Alba i Marcos Alonso. W środku pola we wszystkich przewidywaniach pojawia się Gavi.

Skład Barcelony na mecz z Realem Valladolid zdaniem:

"Sportu": Ter Stegen - Balde, Garcia, Alonso, Alba - Busquets, De Jong, Gavi - Dembele, Lewandowski , Fati

, Fati "Mundo Deportivo": Ter Stegen/Pena - Roberto, Christensen, Alonso, Alba - Kessie, Garcia, Gavi - Dembele, Lewandowski , Torres

, Torres "Marki": Ter Stegen - Roberto, Christensen, Alonso, Alba - De Jong, Busquets, Gavi - Dembele, Lewandowski, Torres

Mecz Realu Valladolid z Barceloną odbędzie się we wtorek 23 maja o godz. 22:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.