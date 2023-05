W niedzielne popołudnie kilkanaście godzin po spotkaniu z Real Sociedad (1:2), po którym Robert Lewandowski po raz pierwszym wzniósł trofeum za zwycięstwo w lidze hiszpańskiej, napastnik FC Barcelony spotkał się z polskimi dziennikarzami i opowiedział o swoim pierwszym sezonie w stolicy Katalonii. Zdradził również kulisy z szatni Camp Nou.

Kto jest "atmosfericiem" Barcelony? Lewandowski zdradza

W rozmowie dla "Kanału Sportowego" Lewandowski odpowiadał na pytanie, który zawodnik najbardziej dba o atmosferę w szatni czy też, z którym najlepiej dogaduje się Polak. 34-latek początkowo miał problemy z jasną deklaracją, ale później zdradził parę nazwisk.

- Jak tylko widzę Jordiego Albę od rana, to od razu się uśmiecham. Od razu widzę jego "mood" [nastrój -red.], czy jest negatywny, czy pozytywny. Ale często to i tak nie ma znaczenia. Zawsze coś tam rzucę do niego i zawsze widzę uśmiech. To jest fajne - wyznał Robert Lewandowski. - Myślę, że każdy przychodzi do szatni z pozytywną energią i motywacją. Widzisz wiele osób, które przychodzą do pracy, którą kochają i przynosi im to radość - dodał Polak.

- Na pewno Jordi Alba lubi pogadać, lubi mocno rzucić żartem. To zdecydowanie, ale myślę, że też Ousmane [Dembele - red.] jest taką osobowością, że patrzysz na niego i od razu ci się uśmiecha twarz. Samo to jak on idzie i co robi... Fajny pozytywny gość. Ale z każdym zawodnikiem mam dobry kontakt. Zawsze byłem takim zawodnikiem, że unikałem grupek - podsumował Robert Lewandowski.

Polski napastnik w swoim pierwszym sezonie na Camp Nou może pochwalić się zdobyciem dwóch trofeów. Oprócz mistrzostwa Hiszpanii Lewy z Barcą wygrał również Superpuchar Hiszpanii. W tym sezonie ligowym Robert Lewandowski zdobył 22 bramki w 31 meczach i jest na bardzo dobrej drodze do zdobycia trofeum Pichichi dla najlepszego strzelca rozgrywek. Na trzy mecze przed końcem sezonu napastnik Barcelony ma pięć goli więcej od Karima Benzemy.