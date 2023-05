Zaskakujące doniesienia z Barcelony. Kibice chcą porażki

FC Barcelona już na cztery kolejki przed końcem sezonu zapewniła sobie 27. tytuł mistrza Hiszpanii. Dzięki temu drużyna może skupić się na innych celach. Jak przyznał Xavi Hernandez, jednym z nich będzie pomoc Robertowi Lewandowskiemu w wywalczeniu tytułu króla strzelców. Polak jest liderem zestawienia i wyprzedza drugiego Karima Benzemę o pięć bramek. Okazuje się jednak, że kibice Barcelony postawili przed zespołem zupełnie inne i wręcz absurdalne wyzwanie.

Zaskakująca prośba kibiców Barcelony. Tak chcą pogrążyć rywala. Xavi reaguje

Sympatycy klubu oczekują posuchy strzeleckiej swoich zawodników w nadchodzącym starciu z Realem Valladolid. Chcą, by Barcelona przegrała mecz i sprezentowała rywalom trzy punkty, co pozwoli im wyjść ze strefy spadkowej. Już podczas ostatniego starcia z Realem Sociedad (1:2) kibice przedstawili swoje żądania piłkarzom, wykorzystując do tego specjalną przyśpiewkę.

Xavi zdradził, czego oczekuje od Lewandowskiego w końcówce sezonu

Fani Barcelony mają w tym ukryty cel - wbrew pozorom ich motywacją nie jest pomoc ekipie z Valladolid, a pogrążenie... Espanyolu, z którym sympatycy "Balugrany" od lat toczą zażartą wojnę. Druga ekipa ze stolicy Katalonii zajmuje obecnie przedostatnie, 19. miejsce, w tabeli La Liga. Tylko jeden punkt więcej ma Real, dlatego jego wygrana mogłaby znacząco utrudnić Espanyolowi walkę o utrzymanie.

Głos w sprawie żądań kibiców zabrał Xavi Hernandez. Trener Barcelony podkreślił, że jego zespół nie ulegnie presji i jak zawsze powalczy o wygraną. - To już fanatyzm i rywalizacja między Barceloną a Espanyolem, którą w tym przypadku rozumiem, ale my chcemy wygrać. Nie wychodzimy na murawę po to, aby zremisować czy przegrać. Gramy o prestiż, wizerunek... Ostatnio świętowaliśmy tytuł, ale nie popisaliśmy się przegrywając mecz. Jutro wyjdziemy po zwycięstwo - zapowiedział Xavi na konferencji prasowej przed wtorkowym meczem, cytowany przez portal FCBarca.com.

Ciąg dalszy sporu Barcelony z Espanyolem

To nie pierwszy raz, kiedy dochodzi do konfliktu między kibicami Barcelony i Espanyolu. To właśnie w trakcie ostatniego meczu tych drużyn, zespół Xaviego zdobył mistrzostwo (4:2). Po zakończeniu spotkania piłkarze Barcelony zebrali się na murawie i wspólnie celebrowali triumf, co nie spodobało się kibicom rywali. Ci wbiegli na boisko, przez co zawodnicy uciekali do szatni w popłochu. Sprawie przyjrzały się władze La Liga i już ukarały pierwszych chuliganów.

Real im tego nie odpuści. Podjęli stanowcze kroki. "Przestępstwo z nienawiści"

Mecz Barcelony z Realem Valladolid odbędzie się we wtorek 23 maja o godzinie 22:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.