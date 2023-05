Real im tego nie odpuści. Podjęli stanowcze kroki. "Przestępstwo z nienawiści"

Vinicius Junior był obrażany na tle rasowym podczas niedzielnego meczu Valencii z Realem Madryt (0:1). Gdy w doliczonym czasie gry schodził z boiska, pokazał prowokacyjny gest w kierunku trybun. To rozjuszyło zawodników Valencii, w wyniku czego rozpętała się awantura. Brazylijczyk uderzył w twarz Hugo Duro, za co został ukarany czerwoną kartką.

Real Madryt zareagował na incydent z udziałem Viniciusa Juniora. Złożył skargę do prokuratury

W poniedziałek madrycki klub odniósł się do tych wydarzeń w oficjalnym komunikacie. "Real Madryt C.F. zdecydowanie odrzuca i potępia wydarzenia, które uderzyły w naszego zawodnika Viniciusa Juniora. Stanowią one bezpośredni atak na koegzystencjalny model naszego socjalno-demokratycznego państwa prawa" - czytamy.

Klub wyjaśnił, że w związku z zajściem zwrócił się do organów ścigania. Odwołał się też do przepisów konstytucyjnych. "Takie ataki stanowią przestępstwo z nienawiści, dlatego klub złożył skargę do Prokuratury Generalnej, konkretnie do prokuratury zajmującej się przestępstwami z nienawiści i dyskryminacji, aby można było zbadać fakty i wyjaśnić, kto ponosi odpowiedzialność. Artykuł 124. hiszpańskiej konstytucji mówi, że prokuratura działa w celu obrony praw obywateli oraz interesu publicznego" - dodano. Co więcej, piłkarz nadal ma możliwość wystąpienia z oskarżeniem prywatnym.

Niedługo po zakończeniu meczu Vinicius w gorzkich słowach podsumował tę sytuację. "Rasizm w La Lidze jest normalny. Przeciwnicy uważają, że to normalne, federacja też. Zachęcają do tego, przez co bardzo mi przykro. Rozgrywki, które kiedyś należały do Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano i Messiego, dziś należą do rasistów" - napisał na Twitterze. Na tę wiadomość zareagował Javier Tebas, szef rozgrywek. "Zanim zaczniesz krytykować i obrażać musisz się doinformować. Nie daj się zmanipulować i upewnij się, że w pełni wszystko rozumiecie" - odpowiedział.

Głos w tej sprawie zabrał także trener Realu Carlo Ancelotti. - To nie musiało się wydarzyć. Jeśli stadion wydaje małpie okrzyki, a trener myśli o zdjęciu zawodnika z tego powodu, to coś jest nie tak z tą ligą. (...) Powiedziałem mu, że nie uważam tego za sprawiedliwe, ponieważ on nie jest winowajcą, tylko ofiarą.