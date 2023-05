Nowe nagranie ws. Viniciusa. W tym momencie zaczął płakać. Niepojęte [WIDEO]

Real Madryt przegrał 0:1 z Valencią w niedzielnym meczu 35. kolejki La Liga, jednak w mediach więcej niż o wyniku mówi się o rasistowskim skandalu. Po raz kolejny jego ofiarą padł Vinicius Junior. Kiedy opuszczał plac gry, w jego kierunku skandowano obraźliwe hasła, na co zawodnik odpowiedział zdecydowanym gestem w kierunku trybun. Sędzia ukarał piłkarza czerwoną kartką, a teraz światło dzienne ujrzały kolejne fakty.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kwolek po ostatnim meczu sezonu w PlusLidze: To nie jest normalne. Organizm sportowca nie jest przyzwyczajony do takich obciążeń

Vinicius Junior ofiarą rasizmu. Skandaliczne hasła kibiców Valencii. "Umrzyj"

Dziennikarz Colin Millar ujawnił, że jednym z haseł, które leciały w kierunku piłkarza z trybun, było: "Vinicius, umrzyj". Dla potwierdzenia zamieścił na Twitterze wideo, na którym wyraźnie widać i słychać skandaliczne zachowanie kibiców Valencii.

Haniebne zagranie w meczu Realu. Wyjątkowo niesportowe zachowanie. Ofiarą Vinicius [WIDEO]

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

W pewnym momencie piłkarz już nie wytrzymał i zaczął płakać. Opuszczał plac gry wyraźnie poruszony i smutny. "To nie jest łatwe do oglądania i słuchania. Ale to jest niezbędne. Vinicius Junior. Zalany łzami po tym, jak padł ofiarą nowej fali rasistowskich nadużyć" - czytamy na profilu dziennikarza.

Rasistowski skandal w La Liga. Łzy Viniciusa mówią wszystko

Łzy Viniciusa to nie jedyna reakcja na skandaliczne zachowanie ludzi zgromadzonych na stadionie Valencii. "Nagrodą dla rasistów będzie moje odejście. Nie chodzi o piłkę nożną, chodzi o LaLiga" - napisał piłkarz na Instagramie po zakończonym spotkaniu.

Fatalny dzień dla Realu. Wpadka i skandal na koniec. Vinicius znów w roli głównej [WIDEO]

Na Twitterze Vinicius uderzył również w federację. "To nie był ani pierwszy, ani drugi, czy trzeci raz. Rasizm jest w LaLiga normalny. Przeciwnicy uważają, że to normalne, federacja też. Zachęcają do tego, przez co bardzo mi przykro. Rozgrywki, które kiedyś należały do Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano i Messiego, dziś należą do rasistów" - czytamy.

Przypomnijmy, że Vinicius już kilka razy padł ofiarą rasistowskich zachowań w Hiszpanii. Miało to miejsce m.in. podczas starć z Realem Valladoid czy też FC Barceloną.