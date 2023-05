FC Barcelona dopina transfer. Może zrobić złoty interes

FC Barcelona poszukuje piłkarza na pozycję środkowego pomocnika, ale w lecie chciałby sprzedać kilku piłkarzy i zarobić na transfery. Wygląda na to, że może połączyć te dwie potrzeby i przeprowadzić bardzo lukratywną transakcję. W jej ramach do klubu miałby dołączyć zawodnik na pozycję numer sześć, a odszedłby niechciany i będący w kiepskiej formie skrzydłowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Polacy kochają freak fighty? "To jest zajeb***"

FC Barcelona dogadana z Wolves? Pomocnik za skrzydłowego, a do tego spora kasa

Kataloński "Sport" informuje, że FC Barcelona osiągnęła już porozumienie z grającymi w Premier League Wolves w sprawie transferu pomocnika. Miałby nim być Portugalczyk Ruben Neves, który w tym sezonie rozegrał 39 meczów, zdobył sześć goli i zaliczył asystę. Pomocnik od lat wzbudzał zainteresowanie drużyny z Katalonii, ale zazwyczaj na przeszkodzie stawały warunki finansowego stawiane przez klub z Wolverhampton.

Szachtar Donieck skarży się Lewandowskiemu. "Uważasz to za normalne?"

Tym razem pieniądze mają nie być problemem, ponieważ oba kluby dogadały się na korzystną wymianę. Wolves poszukują skrzydłowego, a Barcelona ma jednego, którego chce się pozbyć. Chodzi o Ansu Fatiego, który w tym sezonie zdobył siedem goli i zaliczył cztery asysty w 48 meczach. Hiszpan jest głównie rezerwowym i jego forma jest daleka od ideału. Wolves najwyraźniej liczą, że 20-latek będzie w stanie odbudować się w ich klubie, ponieważ właśnie jego oczekują w ramach wymiany za Nevesa.

Haniebne zagranie w meczu Realu. Wyjątkowo niesportowe zachowanie. Ofiarą Vinicius [WIDEO]

Wydawałoby się, że sama wymiana piłkarzy byłaby dla obu klubów bardzo opłacalna. Okazuje się jednak, że ekipa z Premier League miałaby dopłacić jeszcze 30 milionów euro, co dla Barcelony byłoby kapitalnym biznesem. Neves miał nawet uzgodnić już warunki czteroletniej umowy.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Problemem może być jednak nastawienie Fatiego, który za wszelką cenę chce pozostać w klubie i tak odbudować dawno zagubioną formę. Gdyby 20-latek kategorycznie odmówił wzięcia udziału w tej transakcji to włączony do niej ma zostać również niechciany prawy obrońca Sergino Dest. Wydaje się, że wtedy to Barcelona musiałaby dopłacić do transferu.