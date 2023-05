Fatalny dzień dla Realu. Wpadka i skandal na koniec. Vinicius znów w roli głównej [WIDEO]

Rywalizacja w Primera Division wkracza w decydującą fazę. Wiadomo już, że kolejne mistrzostwo Hiszpanii wywalczyła FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie. Ciekawie zapowiada się z kolei walka o wicemistrzostwo kraju, w której udział bierze między innymi Real Madryt. W niedzielę zawodnicy Carla Ancelottiego skomplikowali jednak swoją sytuację.

Valencia sensacyjnie pokonała Real Madryt. Wystarczyła tylko jedna bramka

W 35. kolejce Real mierzył się na wyjeździe z Valencią. Drużyna z Madrytu z pewnością celowała w zwycięstwo, które pozwoliłoby jej wrócić na drugie miejsce w ligowej tabeli. We wcześniejszym niedzielnym meczu zawodnicy Ancelottiego zostali bowiem wyprzedzeni przez Atletico Madryt, które pokonało u siebie 3:0 Osasunę.

Już w 2. minucie miała miejsce sytuacja, która mogła dać szansę gospodarzom. Edinson Cavani wywrócił się w polu karnym rywali po pojedynku z obrońcą, ale sędzia nie dopatrzył się w tej sytuacji przewinienia. Późniejsze fragmenty były nieco spokojniejsze, ale przełom nastąpił w 33. minucie. Ku wielkiej radości kibiców Valencii Diego Lopez wykorzystał podanie Justina Kluiverta i niespodziewanie dał gospodarzom prowadzenie. Wynik 1:0 utrzymał się do końca pierwszej połowy.

Real bez błysku na terenie rywala, Vinicius znowu przypomniał o sobie kibicom

Po spokojnym początku drugiej połowy Lopez miał szansę podwyższyć prowadzenie Valencii. W 55. minucie hiszpański napastnik oddał strzał w kierunku lewego dolnego rogu bramki, jednak Thibaut Courtois popisał się skuteczną interwencją. Real nie potrafił z kolei zagrozić rywalom i stworzyć akcji, która pozwoliłaby doprowadzić do remisu.

Niebezpiecznie pod bramką drużyny z Madrytu zrobiło się ponownie w 84. minucie. Celnym strzałem popisał się Kluivert, który jednak na spalonym. W doliczonym czasie gry bramkę na wyrównanie mógł zdobyć natomiast Toni Kross, jednak nie zdołał pokonać bramkarza gospodarzy. Choć spotkanie zostało przedłużone aż o 16 minut, Real nie zdołał odmienić losów spotkania.

Dodatkowo musiał dokończyć mecz bez Viniciusa Juniora, który w siódmej minucie doliczonego czasu dostał czerwoną kartkę. Pod koniec meczu doszło do sytuacji, w której na murawie pojawiły się dwie piłki, co przeszkodziło Realowi w przeprowadzeniu akcji. To rozwścieczyło Brazylijczyka, który wdał się w dyskusję z kibicami Valencii. Ci rzucali w jego kierunku rasistowskie komentarze. Później sytuacja przerodziła się w awanturę między piłkarzami i przepychanki, podczas których Brazylijczyk uderzył rywala i po raz kolejny dał skandaliczny popis. Tym samym Valencia zanotowała cenne zwycięstwo 1:0.

Porażka skomplikowała sytuację Realu w ligowej tabeli. Zespół Ancelottiego zajmuje obecnie trzecie miejsce z dorobkiem 71 punktów. O jeden punkt więcej ma na koncie drugie Atletico Madryt. Valencia dzięki zwycięstwu oddaliła się z kolei od strefy spadkowej i awansowała na 13. lokatę (40 pkt).

Valencia - Real Madryt 1:0

Bramka: Diego Lopez (33')